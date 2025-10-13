Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Şarampole uçan genç sürücü feci şekilde can verdi!

Hatay'da tırla çarpışarak takla atan otomobilin 27 yaşındaki Mehmet Fatih Zarifoğlu yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şarampole uçan genç sürücü feci şekilde can verdi!
'ın ilçesinde 27 yaşındaki Mehmet Fatih Zarifoğlu kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından tıra çarparak şarampole yuvarlandı. Takla attığı aracın içinde sıkışan genç sürücü hayatını kaybetti.

Şarampole uçan genç sürücü feci şekilde can verdi!

TAKLA ATARAK ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Reyhanlı ilçesi Reyhanlı-Kırıkhan yolu üzerinde Mehmet Fatih Zarifoğlu (27) idaresindeki 50 EA 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle M.A. yönetimindeki 42 AJE 763 plakalı tırla çarpışıp takla attı.

SIKIŞTIĞI ARAÇTAN AĞIR YARALI ÇIKTI

Tırla çarpışıp takla atarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Zarifoğlu, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan genç sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Şarampole uçan genç sürücü feci şekilde can verdi!

BÜTÜN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

