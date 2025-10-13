Erzurum'da zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi

Erzurum Üniversite Kavşağı'nda yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre 8 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

TRAFİK DURDURULDU

Ekipler, yolu kısa süreliğine trafiğe kapatarak araçların kaldırılması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.