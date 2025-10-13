Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Ankara'da yollar saat kaça kadar kapalı, neden 13 Ekim? Kapalı olan yollar listesi

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılırken araç sahipleri nedenini araştırmaya başladı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara'da yolların saat kaça kadar kapalı olacağı belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ankara'da yollar saat kaça kadar kapalı, neden 13 Ekim? Kapalı olan yollar listesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 09:37

'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle bugün Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. 13 Ekim Ankara'da kapalı olan yollar listesi paylaşıldı.

ANKARA'DA YOLLAR SAAT KAÇA KADAR KAPALI 13 EKİM?

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler dolayısıyla saat 08.30'dan itibaren yollar trafiğe kapatılacak.

'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ve Çapa Sokağı çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken program bitişi sonrasında yollar açılacak. Programın bitiş tarihi belli olmadı.

Ankara'da yollar saat kaça kadar kapalı, neden 13 Ekim? Kapalı olan yollar listesi

ANKARA'DA YOLLAR NEDEN KAPALI 13 EKİM?

Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle başkentte kutlamalar düzenleniyor. Kutlama etkinlikleri nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatıldı. Sabah saatlerinde kapatılan yollar program bitişine kadar kapalı olacak.

Ankara'da yollar saat kaça kadar kapalı, neden 13 Ekim? Kapalı olan yollar listesi

ANKARA'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

Bugün başkentte Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ve Çapa Sokağı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Duruma göre Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak, Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar çift yönlü olarak kapatılacak.

https://x.com/EmniyetAnkara/status/1977362552561582329

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankaralılar dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı: İşte alternatifgüzergahlar
ETİKETLER
#trafik kapatma
#cumhuriyet caddesi
#Ankara
#Trafige_kapatma
#13_ekim
#Başkent_yili_dönümü
#Kutlamalar
#13 Ekim
#Başkent Günü
#Çapa Sokağı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.