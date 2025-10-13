Ankara'da yollar saat kaça kadar kapalı, neden 13 Ekim? Kapalı olan yollar listesi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle bugün Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. 13 Ekim Ankara'da kapalı olan yollar listesi paylaşıldı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler dolayısıyla saat 08.30'dan itibaren yollar trafiğe kapatılacak.
Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ve Çapa Sokağı çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken program bitişi sonrasında yollar açılacak. Programın bitiş tarihi belli olmadı.
Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle başkentte kutlamalar düzenleniyor. Kutlama etkinlikleri nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatıldı. Sabah saatlerinde kapatılan yollar program bitişine kadar kapalı olacak.
Bugün başkentte Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ve Çapa Sokağı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Duruma göre Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak, Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar çift yönlü olarak kapatılacak.