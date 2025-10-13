Araç perte çıktı halk otobüsü şoförü kaçtı!

Kategoriler
Erzurum Palandöken'de otomobil ile halk otobüsü birbirine girdi. Bir kişinin yaralandığı kazada iddiaya göre otobüs şoförü olay yerinden kaçtı.
Yıldızkent semtinde, Murat Ellik Bulvarı'ndan toplu konutlara bağlanan yolda meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, şehir içi otobüs ile bir otomobilin karıştığı kazada, otobüs sürücüsünün durmadan yoluna devam ettiği iddia edildi.
Kazada otomobilde bulunan yolcu yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Mahalle sakinleri söz konusu kavşakta sık sık kazaların yaşandığını belirterek, "Bu noktada sürekli kaza oluyor, artık bir önlem alınmasını istiyoruz" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.