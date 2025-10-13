Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti gerçekleşti! İlk yorum Armağan Çağlayan'dan geldi

KOAH hastası olan Seyfi Dursunoğlu tedavi gördüğü hastanede 17 Temmuz 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Mirasını ÇYDD’ye devredilmesini isteyen Seyfi Dursunoğlu'nun iki yeğeni karara itiraz etti. Mahkeme Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetini yerine getirdi.

SEYFİ DURSUNOĞLU'NUN VASİYETİ MAHKEMECE RESMİLEŞTİ

“Huysuz Virjin” karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu’nun 15 milyon TL’lik mirasıyla ilgili hukuk süreci tamamlandı. Mirası Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bırakan Dursunoğlu’nun vasiyetine itiraz eden iki yeğen davayı kaybetti. Mahkeme, vasiyetin geçerli olduğuna hükmetti ve mirasın ÇYDD’ye devredilmesine karar verdi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'DAN SEYFİ DURSUNOĞLU PAYLAŞIMI GELDİ

Armağan Çağlayan da yakın arkadaşı Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetinin mahkemece resmileşmesinin ardından sosyal medyada paylaşım yaptı. Armağan Çağlayan, "Yattığınız yer incitmesin Seyfi Bey… Huzurla uyuyun…" dedi.