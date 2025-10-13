Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti gerçekleşti! İlk yorum Armağan Çağlayan'dan geldi

Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu, 15 milyon TL'lik mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bırakmıştı. Ancak ünlü ismin iki yeğeni vasiyete itiraz etti. Seyfi Dursunoğlu'nun evini ve Banka hesabında yer alan tüm maddi birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bıraktığı mahkemece resmileşti.

Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti gerçekleşti! İlk yorum Armağan Çağlayan'dan geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
09:26
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
09:26

KOAH hastası olan Seyfi Dursunoğlu tedavi gördüğü hastanede 17 Temmuz 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Mirasını ÇYDD’ye devredilmesini isteyen Seyfi Dursunoğlu'nun iki yeğeni karara itiraz etti. Mahkeme Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetini yerine getirdi.

SEYFİ DURSUNOĞLU'NUN VASİYETİ MAHKEMECE RESMİLEŞTİ

“Huysuz Virjin” karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu’nun 15 milyon TL’lik mirasıyla ilgili hukuk süreci tamamlandı. Mirası Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bırakan Dursunoğlu’nun vasiyetine itiraz eden iki yeğen davayı kaybetti. Mahkeme, vasiyetin geçerli olduğuna hükmetti ve mirasın ÇYDD’ye devredilmesine karar verdi.

Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti gerçekleşti! İlk yorum Armağan Çağlayan'dan geldi

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'DAN SEYFİ DURSUNOĞLU PAYLAŞIMI GELDİ

da yakın arkadaşı Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetinin mahkemece resmileşmesinin ardından sosyal medyada paylaşım yaptı. Armağan Çağlayan, "Yattığınız yer incitmesin Seyfi Bey… Huzurla uyuyun…" dedi.

Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti gerçekleşti! İlk yorum Armağan Çağlayan'dan geldi

Sıkça Sorulan Sorular

SEYFİ DURSUNOĞLU KİMDİR?
1 Ekim 1932 Trabzon doğumlu Seyfi Dursunoğlu, Türk şovmen, şarkıcı ve sunucudur. 1970'lerden 2010'lara kadar sürdürdüğü eğlence programları ile Türkiye'de televizyonların tanınan bir eğlence figürü hâline gelmişti.
ETİKETLER
#vasiyet
#miras
#armağan çağlayan
#Seyfi Dursunoğlu
#Çydd
#Huysuz Virjin
#Magazin
