Ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonu derinleşiyor! "Erkek oyunculardan biri" diyerek açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray'ın da bulunduğu ünlü isimlere yönelik soruşturmayı derinleştirdi. Ortaya atılan iddiaya göre; erkek oyunculardan biri hakkında yeni bir gündeme geldi.

GÖZLER ERKEK OYUNCULARA ÇEVRİLDİ

Gazeteci Emrullah Erdinç YouTube kanalında ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonu hakkında konuştu. Soruşturmanın derinleştiğini belirten Erdinç erkek bir oyuncu hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

Emrullah Erdinç; "Edindiğimiz bazı bilgilere göre bir erkek oyuncu için ihbar anlamında söylenenlere göre yasaklı madde kullandığına dair iddialar var. Bakalım o kişilerde yasaklı madde çıkacak mı, çıkmayacak mı?" dedi.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜ İSİMLER BELLİ OLDU

Evlerinde gözaltına alınan ve ifadeleri ile kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen isimler şöyle: