Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonu derinleşiyor! "Erkek oyunculardan biri" diyerek açıkladı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda birbirinden ünlü isimlerin ifadeleri alındı. Ünlü isimler kan örnekleri alınıp ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Soruşturmaya yönelik yeni bir iddia ortaya atıldı ve oklar erkek oyunculara çevrildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonu derinleşiyor!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 16:35

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında , , , Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray'ın da bulunduğu ünlü isimlere yönelik soruşturmayı derinleştirdi. Ortaya atılan iddiaya göre; erkek oyunculardan biri hakkında yeni bir gündeme geldi.

GÖZLER ERKEK OYUNCULARA ÇEVRİLDİ

Gazeteci YouTube kanalında ünlülere yapılan hakkında konuştu. Soruşturmanın derinleştiğini belirten Erdinç erkek bir oyuncu hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

Ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonu derinleşiyor! "Erkek oyunculardan biri" diyerek açıkladı

Emrullah Erdinç; "Edindiğimiz bazı bilgilere göre bir erkek oyuncu için ihbar anlamında söylenenlere göre yasaklı madde kullandığına dair iddialar var. Bakalım o kişilerde yasaklı madde çıkacak mı, çıkmayacak mı?" dedi.

Ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonu derinleşiyor! "Erkek oyunculardan biri" diyerek açıkladı

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜ İSİMLER BELLİ OLDU

Evlerinde gözaltına alınan ve ifadeleri ile kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen isimler şöyle:

  • İrem Derici
  • Kubilay Aka
  • Kaan Yıldırım
  • Hadise Açıkgöz
  • Berrak Tüzünataç
  • Duygu Özaslan Mutaf
  • Demet Evgar Babataş
  • Zeynep Meriç Aral Keskin
  • Özge Özpirinçci
  • Mert Yazıcıoğlu
  • Feyza Altun
  • Derin Talu
  • Deren Talu
  • Ziynet Sali
  • Birce Akalay
  • Metin Akdülger
  • Ceren Moray Orcan
  • Dilan Polat Engin Polat
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Işın Karaca bir deri bir kemik kaldı! Son haline yorum yağdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hadise'nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ilk kez açıkladı
ETİKETLER
#istanbul
#kubilay aka
#emrullah erdinç
#kaan yıldırım
#irem derici
#uyuşturucu operasyonu
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.