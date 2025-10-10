Işın Karaca bir deri bir kemik kaldı! Son haline yorum yağdı

Dillere Destan, Dert Bende Derman Sende, Bir Yol Var gibi şarkıların sahibi Işın Karaca, son dönemde İzmir Urla'ya taşınmasıyla gündem oldu. Bir süredir Urla'da yaşayan Işın Karaca, son verdiği konserdeki fit haliyle dikkat çekti.

IŞIN KARACA 59 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

Sağlıklı yaşamı benimsediği belirten Işın Karaca, beslenme alışkanlıklarını tamamen değiştirdiğini belirtti. Daha önce temmuz ayında 24 kilo verdiğini açıklayan Işın Karaca, aradan geçen sürede 7 kilo daha vererek toplamda 31 kiloya ulaştığını açıklayarak 59 kiloya düştüğünü söyledi. Işın Karaca son konserindeki görünümüyle hayranlarını da şaşırttı.

IŞIN KARACA'NIN ZAYIFLAMA SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Başarılı şarkıcılardan olan Işın Karaca, geçtiğimiz akşam Girne de sahne aldı. Sahne elbisesi ile çok şık görünen karaca, verdiği kilolar hakkında basın mensuplarının sorularını cevapladı. 28 kilo vererek ve imajını değiştiren Karaca, kilo verme süreciyle ilgili “En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum ve keyfim çok yerinde. Sağlık her şeyden önemli” sözlerini söyledi.

IŞIN KARACA İSTANBUL'U TERK ETTİ

Şarkıcı Işın Karaca, 3 yıl önce kızı Mia, müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ve kardeşi Akın Büyükkaraca ile İstanbul’daki evini kapatıp İzmir’in Urla ilçesine yerleşti. Her fırsatta taşındığı yeni evini çok sevdiğini söyleyen Karaca, “Ömür boyu buradayım” dedi.