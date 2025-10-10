Menü Kapat
Editor
 Dilek Ulusan

Işın Karaca bir deri bir kemik kaldı! Son haline yorum yağdı

İstanbul'dan taşınarak İzmir'e yerleşen Işın Karaca, konser vermeye devam ediyor. Bir dönem kilolarıyla çok konuşulan Işın Karaca, 59 kiloya kadar düştü. Son konserindeki görüntüsüyle şaşkına çeviren Işın Karaca, "Doğayla iç içe bir yaşam bana çok iyi geldi'' dedi.

Haber Merkezi
10.10.2025
10.10.2025
Dillere Destan, Dert Bende Derman Sende, Bir Yol Var gibi şarkıların sahibi , son dönemde İzmir 'ya taşınmasıyla gündem oldu. Bir süredir Urla'da yaşayan Işın Karaca, son verdiği konserdeki fit haliyle dikkat çekti.

IŞIN KARACA 59 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

Sağlıklı yaşamı benimsediği belirten Işın Karaca, alışkanlıklarını tamamen değiştirdiğini belirtti. Daha önce temmuz ayında 24 kilo verdiğini açıklayan Işın Karaca, aradan geçen sürede 7 kilo daha vererek toplamda 31 kiloya ulaştığını açıklayarak 59 kiloya düştüğünü söyledi. Işın Karaca son konserindeki görünümüyle hayranlarını da şaşırttı.

IŞIN KARACA'NIN ZAYIFLAMA SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Başarılı şarkıcılardan olan Işın Karaca, geçtiğimiz akşam Girne de sahne aldı. Sahne elbisesi ile çok şık görünen karaca, verdiği kilolar hakkında basın mensuplarının sorularını cevapladı. 28 kilo vererek ve imajını değiştiren Karaca, süreciyle ilgili “En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum ve keyfim çok yerinde. Sağlık her şeyden önemli” sözlerini söyledi.

IŞIN KARACA İSTANBUL'U TERK ETTİ

Şarkıcı Işın Karaca, 3 yıl önce kızı Mia, müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ve kardeşi Akın Büyükkaraca ile İstanbul’daki evini kapatıp İzmir’in Urla ilçesine yerleşti. Her fırsatta taşındığı yeni evini çok sevdiğini söyleyen Karaca, “Ömür boyu buradayım” dedi.

Işın Karaca kaç yaşında?
7 Mart 1973 doğumlu Işın Karaca, Sanıldığının aksine Işın Karaca ilk Sezen Aksu'nun değil, Yıldız Tilbe'nin vokalistliğini yapmıştır. Hülya Avşar sayesinde Sezen Aksu le tanışarak vokalistliğini yapmaya başlamıştır. Sezen Aksu'nun "Oh Oh" ve "Allahın Varsa" adlı kliplerinde oynadı. 2000 yılında Fresh B'nin "Gerçek Kal" albümünde "Geçmişe Yolculuk" adlı şarkıya düet yaptı. 2001'e kadar Sezen Aksu'nun vokalistliğini sürdürdü.
