Benim Sayfam
Gündem
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Q Yatırım Bankası'na operasyon: 5 şüpheli tutuklandı

Q Yatırım Bankası’na yönelik tefecilik ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Q Yatırım Bankası'na operasyon: 5 şüpheli tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.01.2026
03:38
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
03:45

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası’na yönelik "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

YASAL ORANIN ÜZERİNDE FAİZLE BORÇ!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası yetkililerinin Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetkilerin dışına çıkarak, mali sıkıntı yaşayan şirketlere borç para verdiğini ve bu işlemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) belirlediği oranların çok üzerinde faiz uyguladığını tespit etmişti.

Q Yatırım Bankası'na operasyon: 5 şüpheli tutuklandı

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Ankara ve Aydın’da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Şüphelilerin adreslerinde arama yapılan aramalarda dijital ve finansal materyallere el koyulmuştu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Q Yatırım Bankası'na operasyon: 5 şüpheli tutuklandı

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 5'i tutuklama, 4'ü adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme 5 şüphelinin tutuklanmasına, diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

#Gündem
