Q Yatırım Bankası'na operasyon: 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası’na yönelik "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

YASAL ORANIN ÜZERİNDE FAİZLE BORÇ!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası yetkililerinin Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetkilerin dışına çıkarak, mali sıkıntı yaşayan şirketlere borç para verdiğini ve bu işlemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) belirlediği oranların çok üzerinde faiz uyguladığını tespit etmişti.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Ankara ve Aydın’da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Şüphelilerin adreslerinde arama yapılan aramalarda dijital ve finansal materyallere el koyulmuştu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 5'i tutuklama, 4'ü adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme 5 şüphelinin tutuklanmasına, diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verdi.