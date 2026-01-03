Q Yatırım Bankası soruşturmasında sıcak gelişme: 9 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası’na yönelik “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturmayı genişletti. Soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılık, bankanın yetkililerinin Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetkilerin dışına çıkarak, mali sıkıntı yaşayan şirketlere borç para verdiğini ve bu işlemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) belirlediği oranların çok üzerinde faiz uyguladığını tespit etti.

4 İLDE OPERASYON

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yürüttü. Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerinde arama yaptı, dijital ve finansal materyallere el koydu.

Soruşturmanın önceki aşamasında Q Yatırım Bankası yetkilisi Ali E. ile birlikte Yasef M. ve Mehmet A. hakkında 7 Kasım 2025’te adli işlem yapıldı. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, Ali E. ile bağlantılı olduklarına dair tespitler bulunan Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S. hakkında gözaltı kararı aldı.

Başsavcılık, şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarını belirlemek, suçtan elde edilen gelirlerin izini sürmek ve delilleri güvence altına almak amacıyla işlemlerin sürdüğünü açıkladı.