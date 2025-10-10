Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Engin Akyürek ile İsmail Demirci kameralar önünde birbirine girdi

Başrolünde Aslı Enver ile Engin Akyürek'in yer aldığı Enfes Bir Akşam dizisinin galası dün yapıldı. Muhabirlerin sorularını cevaplayan oyunculardan İsmail Demirci sorulara cevap verince Engin Akyürek, "İsmail sen ekibin sözcüsü olabilir misin?" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 15:00

platformunda yayınlanan Enfes Bir Akşam dizisinin dün akşam galası gerçekleşti. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide rol alan ve arasında yaşanan gerilim ise dikkatlerden kaçmadı.

ENGİN AKYÜREK İLE İSMAİL DEMİRCİ'NİN KAVGASI GALAYA DAMGA VURDU

Başrolünde Aslı Enver ve Engin Akyürek'in yanı sıra, Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Serkan Altunorak, Taro Emir Tekin, Selin Şekerci, Sedef Avcı, Zeynep Oymak ve Ahmet Utlu gibi isimlerin yer aldığı Enfes Bir Akşam dizisinin galası dün gerçekleşti.

Engin Akyürek ile İsmail Demirci kameralar önünde birbirine girdi

Engin Akyürek ve Aslı Enver’in başrolünü paylaştığı Enfes Bir Akşam’ın galasına Engin Akyürek ile, İsmail Demirci arasında yaşanan diyalog damga vurdu. Muhabirlerin “Enfes Bir Akşam sizin için nedir?” sorusu üzerine Akyürek’in tepkisine kimse anlam veremedi.

Engin Akyürek ile İsmail Demirci kameralar önünde birbirine girdi

Sosyal medyada iki ismin arasında yaşanan polemiğe ise binlerce yorum yağdı. Bazıları Engin Alyürek'i haklı bulurken, bazıları ise İsmail Demirci'ye yapılanları haksızlık olarak değerlendirdi.

Engin Akyürek ile İsmail Demirci kameralar önünde birbirine girdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün otopsisinde dikkat çeken detay! Başkasına ait DNA bulundu mu?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı! Görenler tanımakta güçlük çekti
ETİKETLER
#televizyon
#netflix
#engin akyürek
#İsmail Demirci
#Ankara
#Enfes Bir Akşam
#Dizinin Galası
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.