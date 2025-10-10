Engin Akyürek ile İsmail Demirci kameralar önünde birbirine girdi

Netflix platformunda yayınlanan Enfes Bir Akşam dizisinin dün akşam galası gerçekleşti. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide rol alan İsmail Demirci ve Engin Akyürek arasında yaşanan gerilim ise dikkatlerden kaçmadı.

ENGİN AKYÜREK İLE İSMAİL DEMİRCİ'NİN KAVGASI GALAYA DAMGA VURDU

Başrolünde Aslı Enver ve Engin Akyürek'in yanı sıra, Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Serkan Altunorak, Taro Emir Tekin, Selin Şekerci, Sedef Avcı, Zeynep Oymak ve Ahmet Utlu gibi isimlerin yer aldığı Enfes Bir Akşam dizisinin galası dün gerçekleşti.

Engin Akyürek ve Aslı Enver’in başrolünü paylaştığı Enfes Bir Akşam’ın galasına Engin Akyürek ile, İsmail Demirci arasında yaşanan diyalog damga vurdu. Muhabirlerin “Enfes Bir Akşam sizin için nedir?” sorusu üzerine Akyürek’in tepkisine kimse anlam veremedi.

Sosyal medyada iki ismin arasında yaşanan polemiğe ise binlerce yorum yağdı. Bazıları Engin Alyürek'i haklı bulurken, bazıları ise İsmail Demirci'ye yapılanları haksızlık olarak değerlendirdi.