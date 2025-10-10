Güllü'nün otopsisinde dikkat çeken detay! Başkasına ait DNA bulundu mu?

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katından düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün sır dolu ölümünde yeni raporlar ortaya çıktı. "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, Bursa Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi’nin hazırladığı raporun detayları belli oldu.

BAŞKA DNA'YA RASTLANMADI

Raporda Güllü'den otopsi sırasında alınan örneklerde başka birine ait herhangi bir DNA izine rastlanmadı. Özellikle Güllü'nün tırnaklarından alınan örneklerde başka birine ait DNA'nın olmaması, olay öncesi herhangi bir boğuşma olmadığı ihtimalini güçlendirdi.

"KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKACAK"

Öte yandan, konuyla ilgili açıklama yapan ailenin avukatı Rahmi Çelik, "Biyoloji İhtisas Dairesi’nin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir, Güllü hanımın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz" dedi.