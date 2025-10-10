Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Güllü'nün otopsisinde dikkat çeken detay! Başkasına ait DNA bulundu mu?

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sanatçı Güllü'nün 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Güllü'nün otopsi sırasında alınan örneklerinde başka birine ait DNA profiline rastlanmadığı bildirildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 13:26
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 13:26

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün sır dolu ölümünde yeni raporlar ortaya çıktı. "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi’nin hazırladığı raporun detayları belli oldu.

Güllü'nün otopsisinde dikkat çeken detay! Başkasına ait DNA bulundu mu?

BAŞKA DNA'YA RASTLANMADI

Raporda Güllü'den sırasında alınan örneklerde başka birine ait herhangi bir izine rastlanmadı. Özellikle Güllü'nün tırnaklarından alınan örneklerde başka birine ait DNA'nın olmaması, olay öncesi herhangi bir boğuşma olmadığı ihtimalini güçlendirdi.

Güllü'nün otopsisinde dikkat çeken detay! Başkasına ait DNA bulundu mu?

"KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKACAK"

Öte yandan, konuyla ilgili açıklama yapan ailenin avukatı Rahmi Çelik, "Biyoloji İhtisas Dairesi’nin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir, Güllü hanımın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz" dedi.

Güllü'nün otopsisinde dikkat çeken detay! Başkasına ait DNA bulundu mu?
