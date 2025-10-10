Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı! Görenler tanımakta güçlük çekti

Ünlü şarkıcı Kobra Murat sosyal medya hesabından 20 yaşındaki halini paylaştığı. 32 sene evvelki Kobra Murat Hey gidi yıllar" notunu düşen ünlü şarkıcıya "Tanıyamadım, çok değişmiş" notunu düştü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı! Görenler tanımakta güçlük çekti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 12:33
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 12:33

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü sonrası zor günler geçiren , son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. 32 yıl önce çekilmiş karesini paylaşan Kobra Murat'ı kimse tanıyamadı.

KOBRA MURAT'IN 20 YAŞINDAKİ HALİNİ GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Sosyal medyadan paylaşım yapan Kobra Murat, "32 sene evvelki kobra murat Hey gidi yıllar hey gidi günler su gibi geçiyor hocaaamm kızlar bana bakarken yere düşüyordu hocaaamm kobra Murat tan sonsuz sevgiler saygılar selamlar olsun hocaaamm" notunu düştü.

Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı! Görenler tanımakta güçlük çekti

Bir dönem yaşadığı ve protez saç macerasıyla da gündeme gelen Kobra Murat'ı takipçileri tanıyamadı. "Asla tanıyamadım", "Bambaşka biri", "Yıllar seni es geçmemiş" notunu düştü.

Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı! Görenler tanımakta güçlük çekti

KOBRA MURAT, GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ SONRASI SÖZLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Merdivenlerden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün yakın arkadaşı Kobra Murat'ın iddiaları herkesi hayrete düşürdü. Kobra Murat katıldığı programda tek bir kişiyi hedef gösterdi ve "Her şeyi yapabilir" dedi.

Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı! Görenler tanımakta güçlük çekti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ameliyat olan Yasemin Şefkatli'den eşi İdo Tatlıses'e övgü dolu sözler

Sıkça Sorulan Sorular

KOBRA MURAT KAÇ YAŞINDA?
Asıl ismi Murat Divandiler olan 52 yaşındaki Kobra Murat, İstanbul Balat'ta yaşamaktadır ve asıl mesleği ise terziliktir.
ETİKETLER
#sosyal medya
#ölüm
#sağlık sorunları
#hayatını kaybetti
#kobra murat
#gençlik
#Güllü
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.