Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı! Görenler tanımakta güçlük çekti

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü sonrası zor günler geçiren Kobra Murat, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. 32 yıl önce çekilmiş karesini paylaşan Kobra Murat'ı kimse tanıyamadı.

KOBRA MURAT'IN 20 YAŞINDAKİ HALİNİ GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Sosyal medyadan paylaşım yapan Kobra Murat, "32 sene evvelki kobra murat Hey gidi yıllar hey gidi günler gençlik su gibi geçiyor hocaaamm kızlar bana bakarken yere düşüyordu hocaaamm kobra Murat tan sonsuz sevgiler saygılar selamlar olsun hocaaamm" notunu düştü.

Bir dönem yaşadığı sağlık sorunları ve protez saç macerasıyla da gündeme gelen Kobra Murat'ı takipçileri tanıyamadı. "Asla tanıyamadım", "Bambaşka biri", "Yıllar seni es geçmemiş" notunu düştü.

KOBRA MURAT, GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ SONRASI SÖZLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Merdivenlerden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün yakın arkadaşı Kobra Murat'ın iddiaları herkesi hayrete düşürdü. Kobra Murat katıldığı programda tek bir kişiyi hedef gösterdi ve "Her şeyi yapabilir" dedi.