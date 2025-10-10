Ameliyat olan Yasemin Şefkatli'den eşi İdo Tatlıses'e övgü dolu sözler

İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli, dün göbek fıtığı ameliyatı oldu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Yasemin Şefkatli, operasyon sonrası hem oğullarını yalnız bırakmayan hem de kendisine destek olan eşi İdo Tatlıses'e teşekkür etti.

YASEMİN ŞEFKATLİ FITIK AMELİYATI OLDU

İbrahim Tatlıses ile ünlü oyuncu Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, geçirdiği sağlık problemi nedeniyle ameliyat oldu. Ünlü isim, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Şükür çok iyiyim, kısa sürede toparlanacağım." ifadelerini kullandı.

YASEMİN ŞEFKATLİ'DEN İDO TATLISES'E TEŞEKKÜR

Yasemin Şefkatli iki oğluna bakan ve kendisine destek olmak için hastaneye de giden eşi İdo Tatlıses'e teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Yasemin Şefkatli, "Babaların babası. Kocaların kocası. Hepimize her yere yetişir" dedi.

Sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Şefkatli'ye, eşi İdo Tatlıses ve ailesi de hastanede eşlik etti. Çift, geçtiğimiz aylarda 3. evlilik yıl dönümlerini kutlamış, birbirlerine olan sevgilerini sosyal medyada duygusal mesajlarla paylaşmışlardı. Yasemin Şefkatli, ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile birlikte mutlu aile hayatına kısa sürede geri dönmeyi planlıyor.