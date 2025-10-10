Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
 Dilek Ulusan

Irmak Ünal meme kanserine yakalandığını duyurdu! Takipçilerini tek bir konuda uyardı

Oyunculuğu bırakıp Bali'ye yerleşen Irmak Ünal son paylaşımıyla uzun süredir kanserle mücadele ettiğini açıkladı. Peş peşe yaşadığı süreçleri paylaşan Irmak Ünal, "Sonuçların meme kanseri” kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… " dedi. Irmak Ünal takipçilerini erken teşhis konusunda uyardı.

10.10.2025
10.10.2025
10:50

Kampüsistan, Haziran Gecesi, Acı Hayat ve Kötüler Konağı gibi dizilerde rol alan Irmak Ünal iki oğluyla beraber Türkiye'den taşındı ve uzun süredir Bali'de yaşamına devam ediyor. Sık sık spor ve beslenme rutinini paylaşan Irmak Ünal,

IRMAK ÜNAL MEME KANSERİNE YAKALANDI

Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, sosyal medya hesabından meme kanserine yakalandığını duyurdu. Kemoterapi sürecinden fotoğraflar paylaşan Irmak Ünal, "Sonuçların ” kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… ne sürpriz!!! ve ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü…" dedi.

Irmak Ünal meme kanserine yakalandığını duyurdu! Takipçilerini tek bir konuda uyardı

Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı, ve bu süreçte şunu çok net öğrendim: gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek. Ve ben, yol boyunca bana hem bilimin hem kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum" diyerek hastalıkta erken teşhisin önemini vurguladı.

Irmak Ünal meme kanserine yakalandığını duyurdu! Takipçilerini tek bir konuda uyardı

Ailesine teşekkür eden Irmak Ünal, "Önce Allah ın varlığını hep hissettim 🙏🏻 ve yol arkadaşlarıma tüm kalbimle teşekkür etmeliyim….özellikle kız kardeşime, anneme, çocuklarıma, canım aileme ve en yakın dostlarıma, bu yolda benimle yürüdüğünüz ve hâlâ yürümeye devam ettiğiniz için. Sonuçta, hepimiz sadece birbirimize eve giden yolda eşlik ediyoruz. 💗 çok değerlisiniz." diyerek mesajını bitirdi.

Irmak Ünal meme kanserine yakalandığını duyurdu! Takipçilerini tek bir konuda uyardı
