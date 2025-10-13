İsmail Küçükkaya neden yok? Ayrılığı sosyal medya hesabından doğruladı

İsmail Küçükkaya tarafından sunulan "YeniGün" programı hafta içi her gün sabah saatlerinde başlıyor. Bugün (13 Ekim 2025 Pazartesi) ise program yayınlanmadı. İsmail Küçükkaya'nın "YeniGün" programı yerine TV100 ekranlarında "Gün Uyanıyor" adlı program yer aldı.

Ünlü sunucusunun programda yer almamasından dolayı İsmail Küçükkaya neden yok sorusu gündeme geldi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA NEDEN YOK?

İsmail Küçükkaya'nın TV100'den ayrıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrılığı doğruladı. İsmail Küçükkaya paylaşımda "Denedim. Olmadı. Hayat böyledir. Kimseyi suçlamıyorum. Kendimi de herkes iyi niyetliydi." ifadelerini kullandı.

İsmail Küçükkaya yeni sezonda Halk TV'den ayrılarak TV100'e geçiş yapmıştı. Ünlü sunucu yeni kanalında ilk kez 29 Eylül tarihinde ekranlara gelmişti.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA NEDEN TV100'DEN AYRILDI?

İsmail Küçükkaya'nın neden TV100'den ayrıldığına dair ise bir açıklama yapılmadı. Kanal veya İsmail Küçükkaya tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.