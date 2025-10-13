Menü Kapat
İsmail Küçükkaya hangi kanalda, TV100'den ayrıldı mı? Sosyal medya hesabından duyurdu

Halk TV'den ayrılmasının ardından yeni sezonda TV100 ile anlaşan İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından İsmail Küçükkaya hangi kanalda, TV100'den ayrıldı mı soruları gündeme geldi. İsmail Küçükkaya 29 Eylül'de TV100 ile anlaşmıştı.

İsmail Küçükkaya hangi kanalda, TV100'den ayrıldı mı? Sosyal medya hesabından duyurdu
yeni sezonda ekranlarından ayrılarak 'e olmuştu. TV100'de "Yeni Gün" programını sunmaya başlayan İsmail Küçükkaya bugün ekranlarda yer almadı. İsmail Küçükkaya konuyla ilgili sosyal hesabından açıklama yaptı. Açıklamasının ardından İsmail Küçükkaya hangi kanalda, TV100'den ayrıldı mı sorusu gündeme geldi.

İsmail Küçükkaya hangi kanalda, TV100'den ayrıldı mı? Sosyal medya hesabından duyurdu

İSMAİL KÜÇÜKKAYA TV100'DEN AYRILDI MI, NEDEN?

İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TV100'den ayrıldığını belirtti. Açıklamasında "Denedim. Olmadı. Hayat böyledir. Kimseyi suçlamıyorum. Kendimi de herkes iyi niyetliydi." ifadelerini kullandı.

İsmail Küçükkaya'nın neden TV100'den ayrıldığına dair ise bir açıklama bulunmuyor. İsmail Küçükkaya veya kanal tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz. İsmail Küçükkaya TV100 ekranlarında ilk kez 29 Eylül'de çıkmıştı.

İsmail Küçükkaya hangi kanalda, TV100'den ayrıldı mı? Sosyal medya hesabından duyurdu

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HANGİ KANALDA?

İsmail Küçükkaya henüz yeni bir kanal ile anlaşmadı. Ünlü gazetecinin hangi kanala transfer olacağına dair bir açıklama gelmedi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya 20 Ocak 1972 yılında Kütahya'nın Simav ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretimini burada tamamladıktan sonra 1993 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra birçok gazetede çalışan İsmail Küçükkaya, 2013 yılında sunucusu olduğu "Çalar Saat" programı ile tanındı. 9 Yıl boyunca FOX TV'de çalıştıktan sonra 2022 yılında Halk TV'ye geçti. Burada "Yeni Bir Sabah" programını sunmaya başladı. 29 Eylül 2025 tarihinde ise TV100'e transfer oldu. TV100'e transfer olmasının ardından 2 hafta sonra kanaldan ayrıldığını açıkladı.

