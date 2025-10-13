Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Bunları yapanlarda kalp krizi ve felç riski azalıyor! İşte kan pıhtılaşmasını engellemenin yolları

Damar yolu tıkanıklığı ve kan pıhtılaşmasına karşı bunları yapanlar riski düşüyor. Uzmanlar tromboz rahatsızlığına karşı düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmenin kan pıhtılaşma riskini azalttığını belirtti.

Bunları yapanlarda kalp krizi ve felç riski azalıyor! İşte kan pıhtılaşmasını engellemenin yolları
Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Derneği Başkanı Pro. Dr. Kaan Kavaklı Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Edirne Tromboz ve Hemostaz Sempozyumu"nda trombozun engellemesine karşı iki etkili yöntemi açıkladı.

KALP KRİZİ, BEYİN DAMARI TIKANIKLIĞI VE FELÇ TEHLİKESİ

Kan pıhtılaşmasının insan sağlığını tehdit eden bir durum olduğunu belirten Kavaklı, "Özellikle aşırı pıhtılaşma riskli bir durum. Kan pıhtılaşması damarları tıkıyor. Kalp damarları tıkandığında , beyin damarları tıkandığında olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Kavaklı, kan pıhtılaşması ve damar tıkanıklığını engellemek için düzenli ve sağlıklı kurallarına uyulması gerektiğini dile getirdi.

Bunları yapanlarda kalp krizi ve felç riski azalıyor! İşte kan pıhtılaşmasını engellemenin yolları

BESLENME VE EGZERSİZ ANAHTAR

Kan pıhtılaşmasını önlemede yaşam tarzının belirleyici olduğunu anlatan Kavaklı, şunları kaydetti:

"Sürekli hareket halinde olmak gerekli. Koşu olması şart değil, egzersiz ve her gün 10-15 dakikalık yürüyüşün faydalı olduğunu düşünüyoruz. Beslenmeye çok dikkat edilmeli. Aşırı kilo alınmamalı. Bunlar açısından önemli bir sağlık koruması olur. Özellikle yemeklerde kırmızı etten daha çok balık ve tavuk eti tercih edilmeli. Yeşil sebze ve meyveler tüketilmeli. Karbonhidratların azaltılması önemli. Sağlığımız için bitkisel ve zeytinyağlı ürünlere ağırlık verilmesi gerekli. Bunlar ortaya çıktıysa da uzman hekimlerin kontrolünde uygun ilaçların kullanılması önem arz ediyor."

Kavaklı, kan pıhtılaşması ve damar tıkanıklığının önemli sağlık sorunlarına yol açabildiğini, alınacak basit tedbirlerle hastalık riskinin azaltıldığını vurguladı.

