Kışın klimayı açmak delilik mi? Meğer buğulu camlardan kurtulmanın çözümü tek tuşla mümkünmüş

BUĞU NEDEN OLUŞUR?

Buğunun temel nedeni, içerideki ve dışarıdaki sıcaklık farkı ile havadaki nem oranıdır. Siz soğuk bir havada araca bindiğinizde, nefesinizdeki sıcak su buharı ve kıyafetlerinizdeki nem, aracın içindeki nem oranını hızla yükseltir. Dışarısı soğuk olduğu için cam yüzeyleri buz gibidir.

İçerideki sıcak ve nemli hava, soğuk cam yüzeyine çarptığında "Yoğuşma" (Condensation) gerçekleşir. Yani havadaki su buharı, gaz halinden sıvı haline geçerek camın üzerinde mikroskobik su damlacıkları oluşturur. İşte buğu dediğimiz şey, milyonlarca küçük su damlasıdır. Bunu yok etmenin yolu, camı ısıtmak değil, içerideki havanın nemini kurutmaktır.