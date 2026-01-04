Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Kışın klimayı açmak delilik mi? Meğer buğulu camlardan kurtulmanın çözümü tek tuşla mümkünmüş

Ocak 04, 2026 09:00
1
Kışın klimayı açmak delilik mi? Meğer buğulu camlardan kurtulmanın çözümü tek tuşla mümkünmüş

Soğuk kış sabahlarında aracına binen sürücülerin en büyük kâbusu, görüş mesafesini sıfıra indiren buğulu camlardır. Genellikle kaloriferi en sıcağa getirip dakikalarca beklemek veya camı bezle silmek gibi ilkel yöntemler kullanılır. Ancak otomobil üreticileri, bu sorunu saniyeler içinde çözen bir teknolojiyi her araca koymuştur. Çoğu sürücünün "kışın üşütür" diye basmaya korktuğu o tuş, aslında klima sisteminin gizli yeteneğini ortaya çıkarıyor

2
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

Kış aylarında, özellikle yağmurlu ve karlı günlerde otomobil camlarının iç taraftan buğulanması, sadece bir konfor sorunu değil, ciddi bir sürüş güvenliği riskidir. Trafik kazalarının önemli bir kısmı, görüş azlığı nedeniyle yaşanır. Sürücüler genellikle araca bindiklerinde motorun ısınmasını bekler, ardından fanı son devirde cama verir. Ancak bu süreçte geçen 5-10 dakika boyunca araç hareket edemez veya sürücü elinde bir bezle sürekli camı silmeye çalışır. Oysa çözüm, aracın orta konsolunda duran ve kışın neredeyse hiç dokunulmayan "A/C" (Air Condition) tuşunda gizlidir. Halk arasında sadece "soğutma" işlevi olduğu sanılan klima kompresörü, aslında aracın en etkili "nem alma" cihazıdır.

3
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

BUĞU NEDEN OLUŞUR?

Buğunun temel nedeni, içerideki ve dışarıdaki sıcaklık farkı ile havadaki nem oranıdır. Siz soğuk bir havada araca bindiğinizde, nefesinizdeki sıcak su buharı ve kıyafetlerinizdeki nem, aracın içindeki nem oranını hızla yükseltir. Dışarısı soğuk olduğu için cam yüzeyleri buz gibidir.

İçerideki sıcak ve nemli hava, soğuk cam yüzeyine çarptığında "Yoğuşma" (Condensation) gerçekleşir. Yani havadaki su buharı, gaz halinden sıvı haline geçerek camın üzerinde mikroskobik su damlacıkları oluşturur. İşte buğu dediğimiz şey, milyonlarca küçük su damlasıdır. Bunu yok etmenin yolu, camı ısıtmak değil, içerideki havanın nemini kurutmaktır.

4
KLİMA TUŞUNUN (A/C) KIŞIN GÖREVİ

KLİMA TUŞUNUN (A/C) KIŞIN GÖREVİ

Sürücülerin en büyük yanılgısı, "A/C tuşuna basarsam içerisi soğur, donarım" düşüncesidir. Oysa modern araçlarda klima kompresörü ile sıcaklık ayar düğmesi birbirinden bağımsız çalışır. Siz sıcaklık ayarını "Kırmızı" (Sıcak) bölgeye getirdiğinizde ve aynı anda A/C tuşuna bastığınızda, sistem şu şekilde işler:

  1. Dışarıdan alınan hava önce klima sisteminden geçer. Klima kompresörü (Evaporatör), havanın içindeki nemi yoğuşturarak alır ve suyu aracın altına damlatır.
  2. Nemi alınmış "kuru hava", daha sonra kalorifer peteğinden geçer ve ısınır.
  3. Menfezlerden çıkan hava artık "Kuru ve Sıcak" bir havadır.

Bu kuru hava cama çarptığında, camdaki su zerreciklerini adeta bir sünger gibi emer. Normal kaloriferle 10 dakikada çözülen buğu, A/C tuşu açıkken 30 saniye içinde kaybolur. Bu nedenle kışın buğu çözmek için klimayı açmaktan korkmayın; sıcaklık ayarınız yüksekte olduğu sürece üşümezsiniz, sadece içerideki nem yok olur.

5
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

İÇ SİRKÜLASYON TUŞUNA DİKKAT!

Buğu çözmeye çalışırken yapılan en büyük hata, "İç Sirkülasyon" (Recirculation) tuşunun açık bırakılmasıdır. Genellikle üzerinde "araba içinde dönen ok" işareti bulunan bu tuş, dışarıdan hava girişini kapatır ve sadece içerideki havayı döndürür.

Eğer bu tuş açıksa, sizin nefesinizden çıkan nemli hava sürekli içeride döner durur. Nem dışarı atılamadığı için camlardaki buğu asla çözülmez, aksine artar. Buğu çözme işlemi sırasında bu tuşun mutlaka "Kapalı" (yani dışarıdan taze hava alacak) konumda olması gerekir. Bazı yeni nesil dijital klimalarda, "Ön Cam Buğu Çözme" (Max Defrost) tuşuna bastığınızda, sistem otomatik olarak A/C'yi açar ve iç sirkülasyonu kapatır. Mühendislerin bunu böyle tasarlamasının sebebi budur.

6
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

CAM TEMİZLİĞİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Buğulanmayı etkileyen bir diğer faktör de camın iç yüzeyinin kirliliğidir. Zamanla camın iç kısmında sigara dumanı, plastik aksamdan çıkan gazlar veya toz nedeniyle yağlı bir film tabakası oluşur. Su molekülleri, kirli ve pürüzlü yüzeylere çok daha kolay tutunur.

Temiz bir camda su zerrecikleri tutunamaz ve aşağı kayar, ancak kirli camda buğu çok daha hızlı oluşur ve zor çözülür. Kışa girerken camların içini kaliteli bir cam temizleyici ve mikrofiber bezle silmek, buğu oluşumunu %50 oranında azaltır. Ayrıca piyasada satılan "buğu önleyici spreyler" de camın yüzey gerilimini değiştirerek suyun tutunmasını engeller, ancak klimanın kurutma etkisi kadar kalıcı ve hızlı bir çözüm değildir.

7
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

A/C'Yİ KIŞIN ÇALIŞTIRMANIN MOTOR SAĞLIĞINA FAYDASI

Kışın ara sıra klimayı çalıştırmanın (A/C'yi açmanın) sadece buğuya değil, sisteme de faydası vardır. Klima sisteminin içinde, contaların kurumasını engelleyen özel yağlar bulunur. Eğer kış boyunca klimayı hiç açmazsanız, bu gaz ve yağ devirdaim yapmaz, keçeler kurur. Yaz gelip klimayı açtığınızda ise gaz kaçağıyla karşılaşırsınız.

Uzmanlar, kış aylarında haftada en az 15-20 dakika klimanın çalıştırılmasını önermektedir. Bu işlem hem buğuyu alır, hem içerideki bakteri üremesine neden olan nemli ortamı kurutur, hem de klima sisteminin ömrünü uzatır. Yakıt tüketimine etkisi ise, sağladığı güvenli görüş açısının yanında ihmal edilebilir düzeydedir.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.