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 | Berrak Arican

Şiddetli hapşırıkların ardından acı içinde kaldı: Atardamarı yırtıldı, felç geçirdi

ABD'nin California eyaletinde yaşayan Ian Applegate'in 3 kez şiddetli hapşırması felç geçirmesine neden oldu. Ian, hapşırıklarıyla atardamarını patlattı.

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Şiddetli hapşırıkların ardından acı içinde kaldı: Atardamarı yırtıldı, felç geçirdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 10:54

California'da yaşayan 35 yaşındaki mühendis Ian Applegate, alerjik reaksiyon nedeniyle sürekli olarak hapşırıyordu. Fakat bu hapşırmalarının ona büyük bir dert olacağı hiç aklına gelmemişti. Genç mühendis, 3 kez üst üste şiddetli hapşırığın ardından acılar içinde kaldı.

ATARDAMARI YIRTILDI

Dominican Hastanesi'ne kaldırılan genç mühendise yapılan tetkiklerde, şiddetli hapşırığın boynundaki vertebral arterde yırtılmaya neden olduğu belirlendi. Tıp dilinde "vertebral arter diseksiyonu" (VAD) olarak adlandırılan bu durum, arterde tıkanıklığa ve beynin tabanında inmeye yol açmıştı.

FELÇ GEÇİRDİ

Applegate, "Üç kez şiddetli bir şekilde hapşırmıştım. Alerjik reaksiyonlar gösteriyordum. Kör edici bir baş ağrısıyla birlikte tüm vücudumun sol tarafında karıncalanmalar başladı. Vücudumun tüm sol tarafı uyuşmuştu, felç geçirdiğimi anlamıştım. Acı dayanılmazdı. Çok şaşkındım ve kusuyordum. Bunun mümkün olabileceğini hiç düşünmemiştim" diye konuştu.

1 AYDIR HASTANEDEN DIŞARI ADIM ATAMIYOR

1 aydır hastanede tedavisi devam eden ve yoğun rehabilitasyon alan Applegate, yutma zorluğu çekmeye devam ettiğini söylerek, "Eşim hamile ve nisan ayında doğum yapacak. Bebeğimizin doğumunda yanlarında olmak istiyorum. İyileşene kadar pozitif kalmaya ve egzersizlerime devam etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

Hapşırırken vücutta neler olur?
Beyin aldığı sinyal ile ilişkili olarak, yutak (farinks) ve nefes borusu (trakea) kaslarını harekete geçirerek burun ve ağız boşluklarının geniş bir şekilde açılmasını sağlar. Akciğerlere ani alınan hava ve biyoparçacıkların güçlü bir şekilde serbest bırakılması ile olay son bulur.
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