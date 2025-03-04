Google'ın 13 yaşından beri peşinde olduğu dahi çocuk 16 üniversiteden red aldı!

Google'ın 13 yaşından beri peşinde olduğu, liseyi rekor bir ortalamayla bitiren Asyalı Stanley Zhong üniversitelerden ise kabul alamadı. 16 üniversiteden red alan Stanley, dava açmaya hazırlanıyor. Bu sırada ise Google'ın iş teklifini kabul etti ve çalışıyor.

ABD'de yaşayan Asyalı Stanley Zhong, liseyi rekor bir ortalamayla bitirdi. Google'ın 13 yaşından beri peşinde olduğu Stanley, liseyi bitirir bitirmez bir teklif daha aldı ki Google bu kez doktora seviyesinde bir işte çalışmasını istiyordu.

Üniversiteye başlama konusunda geç kalmak istemeyen Stanley, ilk olarak kusursuz bir şekilde başvurularını yaptı.

BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Herkes Harvard veya MIT'ye gideceğini düşünürken Stanley, bir bir üniversitelerden red almaya başladı. Stanley, Cal Poly San Luis Obispo, Caltech, Carnegie Mellon, Cornell Üniversitesi, Georgia Tech, MIT, Stanford, UC Berkeley, UC Davis, UCLA, UCSD, UCSB, Illinois Üniversitesi, Michigan Üniversitesi, Washington Üniversitesi ve Wisconsin Üniversitesi tarafından reddedildi.

Sadece Austin'deki Teksas Üniversitesi ve Maryland Üniversitesi — sırasıyla %31 ve %44 kabul oranlarıyla — onu kabul etti.

''BUNDAN DAHA AMERİKAN KARŞITI BİR ŞEY OLAMAZ''

Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Stanley'in babası Nan, "Asyalıların üniversiteye giriş konusunda daha yüksek bir çıtayla karşı karşıya olduklarını duydum ama bunun belki de bir şehir efsanesi olduğunu düşündüm." diyerek isyan etti. 18 okuldan sadece 2 tanesinin kabul etmesi karşısında oğlunun ayrımcılığa uğradığını belirten Nan, okulları mahkemeye vermeye karar verdiklerini açıkladı.

Nan, oğlunun maruz kaldığı ayrımcılık hakkında "Bundan daha Amerikan karşıtı bir şey olamaz" dedi. "Bu okulların bu çocuklara verdikleri zararı zerre kadar umursadıklarını sanmıyorum." diyen Nan, davalarında ısrarcı olduklarını belirtti.

GOOGLE'DA İŞE BAŞLADI

Stanley ise Google'ın iş teklifini bu süreçte kabul etti. Ekim ayından beri tam zamanlı olarak Google'da çalışan Stanley, yazılım mühendisliği yapıyor. Google onu ilk 13 yaşındayken keşfetti ve işe almaya çalıştı. Çünkü Stanley'in çevrimiçi kodlaması o kadar ileri düzeydeydi ki şirket onun yetişkin olması gerektiğini düşündü.