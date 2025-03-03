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 | Berrak Arican

Kuzey Kore'de turist olmak! Gezginler deneyimlerini anlattı duyan şaştı kaldı

Kuzey Kore, pandemiyle beraber kapattığı sınırları yeniden açtı. Ülkeye Rus vatandaşları dışında Batılı ülkelerden de turist girişleri oldu. Kuzey Kore'de turist olma deneyimini elde edenlerin anlattıkları ise herkesi bir hayli şaşırttı.

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Kuzey Kore'de turist olmak! Gezginler deneyimlerini anlattı duyan şaştı kaldı
KAYNAK:
NYP
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 12:33

Dış dünya ile bağlantısı olmayan Kuzey Kore, Covid-19 pandemisiyle beraber kapattığı sınır kapılarını açtı. Bir süre sadece Rus vatandaşlarının girebildiği ülkede uzun bir aranın ardından Batılı turistler de ziyaretçi olabildi. Özel izinle girilebilen Kuzey Kore'de gezme fırsatı elde eden Batılı turistler yaşadıkları deneyimleri ise gezinin ardından sosyal medya hesaplarından anlattılar.

CEP TELEFONU, İNTERNET, ATM YOK

Batılı turist grubu, başkent Pyongyang'a 800 kilometreden fazla uzaklıktaki, kuzeydoğudaki Rason'a yaptıkları yolculuk sırasında Çin üzerinden ülkeye girdi. Turist kafilesine rehberler eşlik etti ve bir an olsun yanlarından ayrılmadılar. Turistler, önceden ayarlanmış yerleri gezdi. Bu sırada cep telefonu ve internet kullanamadılar. Hatta bir ATM bile olmadığını belirttiler.

HAKARET ETMEYİN, DALGA GEÇMEYİN...

Turistlere, Kuzey Kore liderlerine hakaret etmemek, ideolojileriyle dalga geçmemek, yargılamamak gibi kuralların olduğu bir bildiri verildi. Turistlerin yanlarındaki rehberler ise aykırı hareket etmemelerini ve güzergahtan sapmamalarını sağlıyorlardı.

''TUVALETE GİTMEK İÇİN İZİN İSTEDİM''

28 yaşındaki İngiliz YouTuber Mike O'Kennedy, "Birkaç kez tuvaleti kullanmak istediğimde haber vermek zorunda kaldım. Dünyanın hiçbir yerinde bunu yapmak zorunda kalmamıştım." dedi.

Sekiz yaşındaki bir grup çocuk, şehri ziyaret eden batılılara neşeyle şarkı söylerken, büyük bir projeksiyon ekranından düzinelerce balistik füzenin fırlatılıp, kimliği belirsiz bir metropoldeki binalara şiddetli bir patlamayla düştüğü görülüyordu.

Ülkeye üç kez gelen Joe Smith isimli turist, "Yollar berbat, kaldırımlar sallantılı ve binalar tuhaf bir şekilde inşa edilmiş" diyerek medya tarafından yayınlanan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

''BU BENİ PARANOYAK YAPTI''

Kuzey Kore-Rusya Dostluk Evi'ni ziyaret eden genç adama, imzalaması için bir ziyaretçi defteri hediye edildi.

Genç turist, "Boşluğa düştüm ve 'Dünya barışı diliyorum' gibi bir şey yazdım. Daha sonra rehberim bana bunun uygunsuz bir şey olduğunu söyledi. Bu beni paranoyak yaptı." dedi.

''KURALLARA UYMAZSAN İŞİN BİTER''

Öte yandan şimdiye kadar Kuzey Kore de dahil 196 ülke gezen Arjantinli Nicolas Pasquali, ülkeye girebilmek için özel bir acente aracılığıyla çalıştığını söyledi. Nicolas, sürecin zorlu geçtiğini, "Hakkımda her şeyi araştırdılar; sosyal medya hesaplarımdan seyahat niyetlerime kadar her şeyi incelediler." sözleriyle ifade etti.

Kuzey Kore'nin dış dünyayla bağlantısının neredeyse sıfır olduğunu söyleyen Nicolas, "İnternet yok, sadece hükümet erişebiliyor. Çin sınırında, Çin SIM kartım ve VPN sayesinde birkaç mesaj alabildim." dedi. 15 Şubat'ta Kuzey Kore'ye giriş için izin aldığını anlatan Nicolas, ülkede sadece 72 saat kalabildiğini, uçuşunu ise Çin'den yaptığını söyledi.

Kuzey Kore'de kuralların oldukça katı olduğunu belirten Nicolas, "Tek başına hareket edemiyordun, önde iki arkanda dört rehber seni takip ediyor. Kurallara uyarsan iyi davranıyorlar, aksi takdirde işin biter" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kuzey Kore'de neden internet yasak?
Hükûmetin izolasyon politikaları nedeniyle Kuzey Kore'deki elektronik endüstrisi hakkında çok az şey bilinmektedir. Nisan 2016'da Kuzey Kore, "çevrimiçi bilgilerin yayılmasıyla ilgili endişesi" nedeniyle Facebook, YouTube, Twitter ve Güney Kore web sitelerini engellemeye başladı.
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