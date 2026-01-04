4 Ocak İstanbul elektrik kesintisi 2026! BEDAŞ uyardı! 7 ilçede planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek

Kategoriler
İstanbul
4 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintisi raporu yayımlandı. BEDAŞ tarafından paylaşılan bilgilere göre kent genelinde 7 ilçede planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintilere ilişkin detaylar ise (Kesintinin başlangıç ve bitiş saati, etkilenecek ilçe ve mahalleler) kurumun resmi sitesinden kamuoyu ile paylaşıldı. İşte o bilgiler…
İstanbulluların tadı hafta sonunda biraz kaçacak. Zira BEDAŞ’ın paylaştığı verilere göre Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Çatalca, Sarıyer, Silivri ve Sultangazi ilçelerindeki pek çok mahallede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adına 4 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintilerinin detayları ise belli oldu.
İstanbul’da Avrupa yakasındaki planlı elektrik kesintileri BEDAŞ’ın www.bedas.com.tr internet sitesinden kontrol edilebilirken, Anadolu yakasındaki kesintiler ile AYEDAŞ ilgileniyor. Beykoz, Kadıköy, Pendik ve Üsküdar gibi diğer ilçeler www.ayedas.com.tr internet adresinden İstanbul planlı elektrik kesintilerini kontrol edebiliyor.