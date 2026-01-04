4 Ocak İstanbul elektrik kesintisi 2026! BEDAŞ uyardı! 7 ilçede planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek

4 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintisi raporu yayımlandı. BEDAŞ tarafından paylaşılan bilgilere göre kent genelinde 7 ilçede planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintilere ilişkin detaylar ise (Kesintinin başlangıç ve bitiş saati, etkilenecek ilçe ve mahalleler) kurumun resmi sitesinden kamuoyu ile paylaşıldı. İşte o bilgiler…