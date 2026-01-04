Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

4 Ocak İstanbul elektrik kesintisi 2026! BEDAŞ uyardı! 7 ilçede planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek

Ocak 04, 2026 09:11
1
4 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintisi

4 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintisi raporu yayımlandı. BEDAŞ tarafından paylaşılan bilgilere göre kent genelinde 7 ilçede planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintilere ilişkin detaylar ise (Kesintinin başlangıç ve bitiş saati, etkilenecek ilçe ve mahalleler) kurumun resmi sitesinden kamuoyu ile paylaşıldı. İşte o bilgiler…

2
Elektrik kesintisi

İstanbulluların tadı hafta sonunda biraz kaçacak. Zira BEDAŞ’ın paylaştığı verilere göre Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Çatalca, Sarıyer, Silivri ve Sultangazi ilçelerindeki pek çok mahallede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adına 4 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintilerinin detayları ise belli oldu.

3
ELEKTRİK ARIZA

İstanbul’da Avrupa yakasındaki planlı elektrik kesintileri BEDAŞ’ın www.bedas.com.tr internet sitesinden kontrol edilebilirken, Anadolu yakasındaki kesintiler ile AYEDAŞ ilgileniyor. Beykoz, Kadıköy, Pendik ve Üsküdar gibi diğer ilçeler www.ayedas.com.tr internet adresinden İstanbul planlı elektrik kesintilerini kontrol edebiliyor. 

4
4 Ocak İstanbul elektrik kesintisi 2026! BEDAŞ uyardı! 7 ilçede planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek

4 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

5
4 Ocak İstanbul elektrik kesintisi 2026! BEDAŞ uyardı! 7 ilçede planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek

4 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

6
4 Ocak İstanbul elektrik kesintisi 2026! BEDAŞ uyardı! 7 ilçede planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek

4 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

7
4 Ocak İstanbul elektrik kesintisi 2026! BEDAŞ uyardı! 7 ilçede planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek

4 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

8
4 Ocak İstanbul elektrik kesintisi 2026! BEDAŞ uyardı! 7 ilçede planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek

4 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

9
4 Ocak İstanbul elektrik kesintisi 2026! BEDAŞ uyardı! 7 ilçede planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek

4 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

10
4 Ocak İstanbul elektrik kesintisi 2026! BEDAŞ uyardı! 7 ilçede planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek

4 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

11
4 Ocak İstanbul elektrik kesintisi 2026! BEDAŞ uyardı! 7 ilçede planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek

4 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

12
4 Ocak İstanbul elektrik kesintisi 2026! BEDAŞ uyardı! 7 ilçede planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek

4 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

13
4 Ocak İstanbul elektrik kesintisi 2026! BEDAŞ uyardı! 7 ilçede planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek

4 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

14
4 Ocak İstanbul elektrik kesintisi 2026! BEDAŞ uyardı! 7 ilçede planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek

4 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.