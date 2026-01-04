Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

En düşük emekli maaşında öne çıkan iki rakam! Yarın belli oluyor... Kritik refah payı kulisi

Ocak 04, 2026 09:10
1
En düşük emekli maaşında öne çıkan iki rakam! Yarın belli oluyor... Kritik refah payı kulisi

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte netlik kazanacak. Mevcut beklentiler artışın yüzde 12–13 aralığında olacağına işaret ederken, refah payı eklenmesine ilişkin ihtimalin düşük olduğu değerlendiriliyor. Öte yandan en düşük emekli aylığı ile kök maaşlara ilişkin düzenlemenin Meclis gündemine gelerek yeniden yasal çerçevede ele alınması bekleniyor.

İşte yarın ortaya çıkması beklenen rakamlar ve tüm detaylar...

2
En düşük emekli maaşında öne çıkan iki rakam! Yarın belli oluyor... Kritik refah payı kulisi

Emekliye yapılacak zam oranları yarın (pazartesi) açıklanacak enflasyon ile birlikte belli olacak. Emekli aylıkları her yılın ocak ve temmuz aylarında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre güncelleniyor. Tahminler son 6 aylık enflasyon oranının yüzde 12-13 civarında çıkması yönünde. Oranlar netleştikten sonra SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine bu oranlarda bir zam yapılacak.

3
En düşük emekli maaşında öne çıkan iki rakam! Yarın belli oluyor... Kritik refah payı kulisi

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; AK Parti kulislerinde, ayrıca bir refah payı eklenmesi ise zayıf ihtimal olarak değerlendiriliyor. Yine de bu konuda son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. Yarın ayrıca Ekonomi Koordinasyon Kurulu da (EKK) toplanacak ve en düşük emekli aylığı konusunda değerlendirme yapılacak. Burada ortaya çıkacak görüş Cumhurbaşkanı’na sunulacak.

4
en düşük emekli maaşı

KÖK MAAŞLARA DÜZENLEME YAPILACAK 

Altı aylık enflasyonun yüzde 12 olması durumunda şu anda 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı 18 bin 900 liraya, yüzde 13 çıkması durumunda ise 19 bin 75 liraya yükselecek.

5
En düşük emekli maaşında öne çıkan iki rakam! Yarın belli oluyor... Kritik refah payı kulisi

 Ancak kök maaşı bu rakamların altında kalanlar için TBMM’de yeniden yasal düzenleme yapılacak ve aradaki fark Hazine tarafından tamamlanacak. AK Parti tarafından önümüzdeki hafta TBMM’ye sunulması planlanan torba teklifte en düşük emekli aylıklarıyla ilgili düzenlemenin de yer alacağı belirtildi.

6
En düşük emekli maaşında öne çıkan iki rakam! Yarın belli oluyor... Kritik refah payı kulisi

4 MİLYON EMEKLİ 'EN DÜŞÜK' KATEGORİDE 

Şu anda 4 milyona yakın emekli ‘en düşük emekli aylığı’ kategorisinde yer alıyor. Yasal düzenleme yapılmazsa kök maaşı düşük olan milyonlarca emekli sıfır zam riski ile karşı karşıya kalacak. Geçen yıl ocak ayında en düşük emekli aylığı yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artırılarak 16.881 TL’ye yükseltilmişti.

7
En düşük emekli maaşında öne çıkan iki rakam! Yarın belli oluyor... Kritik refah payı kulisi

Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı uygulanacak. Memur ve emeklilerinin maaşlarına da açıklanacak enflasyon rakamlarından sonra yüzde 18-19 arasında bir zam yapılması bekleniyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.