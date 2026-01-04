En düşük emekli maaşında öne çıkan iki rakam! Yarın belli oluyor... Kritik refah payı kulisi

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; AK Parti kulislerinde, ayrıca bir refah payı eklenmesi ise zayıf ihtimal olarak değerlendiriliyor. Yine de bu konuda son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. Yarın ayrıca Ekonomi Koordinasyon Kurulu da (EKK) toplanacak ve en düşük emekli aylığı konusunda değerlendirme yapılacak. Burada ortaya çıkacak görüş Cumhurbaşkanı’na sunulacak.