Venezuela'nın devrik lideri Maduro'nun mal varlığı ortaya çıktı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi, ABD'nin askeri operasyonuyla yakalanıp New York'a getirildi. Venezuela'nın devrik liderinin mal varlığı gündem oldu. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, geçen ağustos ayında başsavcı görevindeyken Maduro'nun 700 milyon dolarlık mal varlığına el konulduğunu açıklamıştı. İşte Maduro'nun varlıkları...

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir baskı altında tutup tehditler savurduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun askeri operasyonla yakalanarak New York'a getirildiğini açıkladı. Trump, Maduro ve eşinin burada yargılanacağını duyurdu. Venezuela'nın geleceği merak konusu olurken, Maduro'nun mal varlığı da yeniden gündeme geldi.

700 MİLYON DOLARINA EL KONULMUŞTU

ABD Adalet Bakanlığı, Maduro'nun 700 milyon dolarlık mal varlığına geçen ağustos ayında el konulduğunu açıklamıştı. Bunların arasında lüks uçaklar, mülkler, otomobiller, mücevherler ile nakit varlıkların bulunduğu belirtilmişti.

Venezuela'nın devrik lideri Maduro'nun mal varlığı ortaya çıktı

ABD tarafından verilen bilgilere göre; devrik lider Maduro'nun yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki mal varlığı şöyle:

Venezuela'nın devrik lideri Maduro'nun mal varlığı ortaya çıktı
  • Dassault Falcon 900EX Jet

Maduro'nun "başkanlık uçağı" gibi kullandığı bu jete, Eylül 2024'te Dominik Cumhuriyeti'nde ABD tarafından el konuldu ve Florida'ya götürüldü. Değeri yaklaşık 13 milyon dolar.

Venezuela'nın devrik lideri Maduro'nun mal varlığı ortaya çıktı
  • Dassault Falcon 2000EX Jet

Şubat 2025'te yine Dominik Cumhuriyeti'nde el konulan ikinci bir özel jet. Bu uçak da Maduro rejimi üst düzey yetkilileri tarafından kullanılıyordu.

Venezuela'nın devrik lideri Maduro'nun mal varlığı ortaya çıktı
  • Dominik Cumhuriyeti'ndeki bir malikâne
  • Florida'da birkaç lüks ev
  • At çiftliği
  • 9 lüks araç
  • Lüks yatlar
  • Milyonlarca dolar nakit ve banka hesabı
  • Yaklaşık 1,5 milyon dolar değerinde mücevherler
