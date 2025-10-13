Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
SON DAKİKA!
Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Elektrik faturalarında yeni dönem: 1 Ocak 2026'da devreye alınıyor

Bakanlığın 2026 başında devreye almaya planladığı yeni tarife düzenlemesine göre; daha önce destekten faydalanan bazı yüksek tüketimli haneler, 2026 itibarıyla elektriği gerçek maliyetinden ödemeye başlayacak.

Elektrik faturalarında yeni dönem: 1 Ocak 2026'da devreye alınıyor
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
09:05
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
09:08

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın planladığı yeni tarife düzenlemesi, elektrik sektöründe hareketliliğe yol açtı.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, son kaynak tedarik tarifesi olarak bilinen uygulamanın geçen yıl gündeme geldiğini ve bu yılın şubat ayı itibarıyla da devreye girdiğini belirterek, “Buna göre yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen mesken aboneleri, artık kamunun sağladığı enerji fiyatı sübvansiyonlarından yararlanamıyor. Yeni düzenleme bu sınırı indirecek. Dolayısıyla daha önce destekten faydalanan bazı yüksek tüketimli haneler, 2026 itibarıyla elektriği gerçek maliyetinden ödemeye başlayacak” dedi.

Elektrik faturalarında yeni dönem: 1 Ocak 2026'da devreye alınıyor

'YENİ UYGULAMA SÜBVANSİYON YÜKÜNÜ AZALTACAK'

Sınırın 5 bin kilovatsaatten aşağıya düşürülmesiyle devletin sübvansiyon yükünün azalacağını ve kamu kaynaklarının daha hedefli biçimde kullanılacağını dile getiren Erdoğan, “Sayın Bakanımız daha önce açıklamıştı, elektrik ve doğalgazda kamu sübvansiyonlarının toplamı bu yıl 600 milyar lirayı bulacak. Bunun 200 milyar liralık kısmı elektrik için sağlanıyor. Yeni kademe uygulamasıyla kamunun sübvansiyon yükü azaltılacak. Yani kamu, destekleri gerçekten ihtiyaç sahibi kesimlere yönlendirebilecek” değerlendirmesinde bulundu.

FATURALARA ŞUBAT AYI İTİBARİYLE YANSIYAYACAK

Erdoğan yeni modele geçiş sürecine ilişkin takvim hakkında şunları kaydetti: Yeni modelin 1 Ocak 2026 itibarıyla devreye alınması, değişikliklerin Şubat 2026 faturalarına yansıması öngörülüyor. 2025 yılı içerisindeki toplam elektrik tüketimi, abonenin hangi tarifeye gireceğini belirleyecek. Eğer 2025 yılı boyunca tüketiminiz belirlenecek rakamın üzerindeyse, 2026 Ocak ayını takip eden ilk faturada bu fark yansıyacak ve altında kalan aboneler ise sübvansiyondan yararlanmaya devam edecek.

Elektrik faturalarında yeni dönem: 1 Ocak 2026'da devreye alınıyor

Dağıtım şirketleri olarak yeni model için yaptıkları hazırlıklara değinen Erdoğan, “Ülke genelindeki dağıtım şirketlerimizden bazı teknik ve tüketim verilerini talep ettik. Elde edilen veriler düzenlemenin tüketiciler üzerindeki etkisini netleştirecek” ifadelerini kullandı. 2013’te 980 milyon dolar seviyesinde olan yatırım miktarının bugün 2 milyar doların üzerine çıktığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: Şebekelerimizi gençleştirmek ve ‘Dağıtım 2.0’ olarak adlandırılan yeni sistem modeline geçmek için daha fazla yatırıma ihtiyaç duyuyoruz.

