Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Islak mendil kullandı, hem ceza yazıldı hem de ehliyetine el konuldu! 'Kamera şakası sandım'

Diyarbakır'da 44 yaşındaki Dilek Arslan Bal, gittiği kına gecesinden dönerken benzinlikte ıslak mendil ve dezenfektan kullandı. Yolda çevirmeye takılan kadın, alkolmetreye üfleyince hayatının şokunu yaşadı. 0.61 promil alkollü çıkan kadın, hemen hastaneye giderek tahlil yaptırdı. Ehliyetine el konulan ve ceza ödeyen kadın alkol kullanmadığını ispat edince para ve ehliyeti iade edildi. Bal, olayın üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen çıkan kararla şoke oldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 11:28

Diyarbakır'da yaşayan Dilek Arslan Bal, 18 Eylül 2021'de katıldığı bir kına gecesinden dönerken benzinlikte ıslak mendil ve dezenfektan kullandı. Yeniden yola çıkan kadın, yolda çevirmeye denk gelince hayatının şokunu yaşadı. Alkolmetreye üfleyen kadın 0.61 promil alkollü çıkınca hem ceza yedi hem de ehliyetine el konuldu. Alkol almadığını savunan kadın vakit kaybetmeden hastaneye giderek tahlil yaptırdı.

Islak mendil kullandı, hem ceza yazıldı hem de ehliyetine el konuldu! 'Kamera şakası sandım'

PARA VE EHLİYET İADE EDİLDİ

Burada hemşire ile sohbet eden bal, alkolün nasıl çıkmış olabileceği ile ilgili bilgi almak istedi. Hemşire gazlı içecek, dezenfektan ve ıslak mendil kullanımının bazen alkolmetreyi yanıltabileceğini ifade etti. 18 Eylül 2021 gece 00.21'de uygulamaya giren Bal, 02.00'da tahlillerini verdi. Tahlil sonucu temiz çıkan ve alkol kullanmadığı belirlenen Bal, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Alkol kullanmadığı ortaya çıkan Bal'a yazılan ceza iptal edilirken el konulan ehliyeti de iade edildi. Aradan geçen 4 yılın ardından adliyeye giden Bal, kararın istinafa gönderildiğini öğrenince ikinci bir şok daha geçirdi. Her şeyin ortada olduğunu ve hayatı boyunca ağzına alkol koymadığını belirten Bal, şimdi istinaftan gelecek kararı bekliyor.

Islak mendil kullandı, hem ceza yazıldı hem de ehliyetine el konuldu! 'Kamera şakası sandım'

''ÖNCE KAMERA ŞAKASI ZANNETTİM''

Yaşadığı süreç ile ilgili konuşan Dilek Arslan Bal, ''Silvan Yolu üzerinde, dönüşü sırasında uygulamaya takıldım. Alkolmetreyi uzattılar, üfledim. 0.61 promil alkollüsün dediler. Doğrusu çok şaşırdım, önce kamera şakası zannettim. ‘Memur bey, bu bir kamera şakası mı?' diye sordum. ‘Hayır, sağa çek' dedi. Aracı sağa çektim. Ehliyetimi aldılar, ardından ‘Aracı bağlayacağız' dediler. Araç bana ait değildi, kardeşimin aracını kullanıyordum. O dönem bin 349 lira ceza yazdılar ve ehliyetime 6 ay süreyle el koydular. Oysa ben herhangi bir alkol almamıştım. Kına gecesi ortamında gazlı içecek içmiş olabilirim, dezenfektan ya da ıslak mendil kullanmış olabilirim. Polisler de zaten bunların etkileyebileceğini söyledi, hemşire de aynı şekilde. Ben de o sırada bu ürünleri kullanmıştım. Zaten asıl önemli olan kan tahlili sonuçlarıydı. Tahlil sonuçlarım negatif çıktı. Kendime güveniyordum, alkollü olmadığım kesindi. Ancak buna rağmen dosyam istinafa gönderilmiş. Nedenini anlamadım. Hem haklı taraf benim, hem de dosya istinafa gitmiş. Gerçekten merak ediyorum, neden istinafa gönderilmiş olabilir diye. Haklı olduğum ortaya çıkınca kesilen ceza iade edildi ve ehliyetim de verildi'' diye konuştu.

Islak mendil kullandı, hem ceza yazıldı hem de ehliyetine el konuldu! 'Kamera şakası sandım'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Erzurum'da zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi
Şırnak'ta dehşet anları! Husumetlisini hiç acımadan ezdi
ETİKETLER
#kına gecesi
#Alkollü Araç Kullanımı
#Ehliyet Iptali
#Dezemfektan
#ıslak Mendil
#Gazlı Içecek
#Istinaf
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.