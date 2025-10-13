Menü Kapat
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Yerli yapay zeka Kumru sosyal medyada gündem oldu! İlginç cevaplar veriyor

Türkiye'de geliştirilen yapay zeka uygulaması Kumru sosyal medyada verdiği hatalı ve tuhaf cevaplarla gündeme oturdu. Basit matematik işlemlerini dahi yanlış cevaplayan yapay zeka, kullanıcıları hem şaşırttı hem de güldürdü.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 11:25

Türkiye merkezli geliştirilen uygulaması Kumru son günlerde sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Kullanıcıların uygulamaya yönelttiği basit sorulara karşılık gelen beklenmedik ve hatalı cevaplar kısa sürede viral oldu.

BASİT SORULARA BİLE CEVAP VEREMİYOR

Örneğin "76+11" gibi temel bir toplama işleminin sonucunu isteyen bir kullanıcı, yapay zekanın önce bölme sonra çarpma yaparak 804 sonucunu döndürmesiyle karşılaştı. Benzer şekilde "Dünyada kaç kıta var?" sorusuna "yedi kıta" yanıtını veren Kumru'nun, listeye Afrika'yı iki kez ekleyerek yanlış bir sıralama yapması dikkat çekti.

Yerli yapay zeka Kumru sosyal medyada gündem oldu! İlginç cevaplar veriyor

Uygulamanın şaşırtıcı cevapları yalnızca matematik ve coğrafya ile sınırlı kalmadı. "6+4:2" işlemini soran bir kullanıcıya Ahmet Haşim'in eserlerini sıralayarak alakasız bir cevap veren yapay zeka, "Hangi yıldayız?" sorusuna ise net bir cevap veremedi.

Yerli yapay zeka Kumru sosyal medyada gündem oldu! İlginç cevaplar veriyor

Sosyal medyada birçok kişi, yapay zekanın verdiği hatalı cevapları tiye alan yorumlarda bulundu ve kendi denemelerinden elde ettikleri ilginç sonuçları paylaştı.

Yerli yapay zeka Kumru sosyal medyada gündem oldu! İlginç cevaplar veriyor

KUMRU YAPAY ZEKA NASIL KULLANILIR?

Kumru yapay zeka uygulaması, Hugging Face platformu üzerinden indirilerek lokalde çalıştırılabiliyor. Aynı zamanda kumru.ai sitesine girerek online da kullanabilirsiniz. Kumru AI ile ücretsiz bir şekilde ve hesap oluşturmaya gerek kalmadan konuşabilirsiniz.

Yerli yapay zeka Kumru sosyal medyada gündem oldu! İlginç cevaplar veriyor

KUMRU AI KİMİN?

Sohbet botunun internet sitesinden alınan bilgilere göre, Kumru uygulaması VNGRS tarafından Türkçe için sıfırdan geliştirildi ve eğitildi.

7.4 milyar parametreyle donatıldığı belirtilen dil modelinin, "zengin ve güncel kaynaklardan beslenen 500 GB'lık temizlenmiş, tekilleştirilmiş bir veriseti ile 300 milyar token eğitildiği" ve "8,192 token'lık bir context length'e sahip olduğu" vurgulandı.

ETİKETLER
#yapay zeka
#viral enfeksiyon
#Kumru
#Türkçe Yapay Zeka
#Hatalı Cevaplar
#Teknoloji
