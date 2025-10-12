Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

ChatGPT'ye Türk rakip! Kumru kullanıma sunuldu

ChatGPT yapay zeka teknolojisine Türkiye'den rakip geldi! Yerli girişim olan VNGRS, yapay zeka alanında Türkçe büyük dil modeli Kumru’yu duyurdu. Kumru, ChatGPt gibi soru-cevap, metin işleme ve özetleme gibi sistemleri kullanabiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ChatGPT'ye Türk rakip! Kumru kullanıma sunuldu
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 11:29

Yapay zeka, bulut ve yazılım üzerine çalışan VNGRS tarafından geliştirilen Kumru Türkçe için sıfırdan geliştirilmiş ve eğitilmiş ilk temel dil modeli oldu. 7.4 milyar parametreye sahip, zengin kaynaklardan beslenen Kumru'da 500 GB'lık temizlenmiş, tekilleştirilmiş bir veriseti ile 300 milyar token eğitilen model 8,192 token'lık bir context length kullanılmakta.

GOOGLE'IN GEMMA'SINI GEÇTİ

Türkçe LLM benchmark'ında LLaMA-3.3-70B, QWen-2-72B, Gemma-3-27B, Aya-32B gibi kendisinden çok daha büyük açık kaynak modellerden daha yüksek skorlar almıştır. Model, verimliliği sayesinde 16 GB VRAM'e sahip GPU'larda quantization gibi tekniklere gerek duyulmaksızın kurum içi yerinde kullanılabiliyor.

ChatGPT'ye Türk rakip! Kumru kullanıma sunuldu

26 KATEGORİDE TEST EDİLDİ

Yaratıcı yazım işlerinde daha başarılı olan Kumru'ya sağlanan metin ve dokümanları anlayıp özetlemek, soru cevaplamak, başka şekilde yeniden yazmak, başlık atmak, etiketlemek, tasnif etmek gibi işleri başarıyla yapabiliyor ve 26 farklı kategoride test edilen kendisinden daha büyük LLaMA ve Gemma gibi açık modelleri geride bıraktı.

META'DAN DESTEK ALINDI

Kumru 45 günlük ön eğitim aşamasında NVIDIA’nın H100 ve H200 GPU’ları üzerinde 500 GB büyüklüğünde veri ile eğitilerek Mistral-v0.3 üzerine inşa edildi. Ayrıca Kumru'nun geliştirilmesinde Meta'nın LLaMA-3 modelinden de destek alındı.

ChatGPT'ye Türk rakip! Kumru kullanıma sunuldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
6 ülkede yapay zeka fabrikası kurulacak
Google, Gemma 3 modelini tanıttı: Tek GPU ile rakiplerini geride bırakan yapay zeka
13 yaşındaki çocuk ChatGPT’ye sorduğu soruyla tutuklandı
ETİKETLER
#Yapayzeka
#Dilmodeli
#Kumru
#Türkçedilmodeli
#Openllm
#Özetleme
#Sorucevap
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.