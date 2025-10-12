Vincenzo Montella tarihe geçti! Bunu yapabilen başka bir yabancı yok!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maç haftasında deplasmanda Bulgaristan'a konuk oldu.

Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanan mücadelede Türkiye, Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti.

Bulgaristan'da galibiyeti getiren gollerimizi 11. dakikada Arda Güler, 49. dakikada Popov kendi kalesine, 51 ve 56. dakikalarda Kenan Yıldız, 65. dakikada Zeki Çelik ve son olarak 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci attı.

NTV'nin haberine göre; Bulgaristan'ı tek golünü 13. dakikada Kirilov attı.

BULGARİSTAN'DA BİR İLK

Bu galibiyetle birlikte A Milli Takım, Bulgaristan'a karşı oynadığı deplasmanda oynadığı 12. maçta ilk zaferini yaşadı.

Milli takım, daha önceki maçlarda 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşamıştı.

Öte yandan Bizim Çocuklar, 6-1'lik galibiyetle birlikte Haziran 2005'ten bu yana Dünya Kupası elemelerindeki en farklı deplasman galibiyetini aldı.

Ay-yıldızlılar, o tarihte Kazakistan'ı 6-0 mağlup etmişti.

MONTELLA'DAN TARİHİ GALİBİYET

Birçok ilki yaşadığımız bu gecede teknik direktör Vincenzo Montella da adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

26. maçına çıkan İtalyan çalıştırıcı, A Milli Takım tarihinde toplamda ve deplasmanda en fazla galibiyet alan yabancı teknik direktör oldu.

51 yaşındaki teknik adam, toplamda 14, deplasmanda ise 7 galibiyet sevinci yaşadı.