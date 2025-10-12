Menü Kapat
TGRT Haber
 Merve Yaz

Vincenzo Montella tarihe geçti! Bunu yapabilen başka bir yabancı yok!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1'lik skorla mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, bu galibiyetle birlikte tarihe geçti.

12.10.2025
12.10.2025
saat ikonu 11:22

, 2026 E Grubu üçüncü maç haftasında deplasmanda 'a konuk oldu.

Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanan mücadelede Türkiye, Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti.

Bulgaristan'da galibiyeti getiren gollerimizi 11. dakikada Arda Güler, 49. dakikada Popov kendi kalesine, 51 ve 56. dakikalarda Kenan Yıldız, 65. dakikada Zeki Çelik ve son olarak 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci attı.

NTV'nin haberine göre; Bulgaristan'ı tek golünü 13. dakikada Kirilov attı.

Vincenzo Montella tarihe geçti! Bunu yapabilen başka bir yabancı yok!

BULGARİSTAN'DA BİR İLK

Bu galibiyetle birlikte A Milli Takım, Bulgaristan'a karşı oynadığı deplasmanda oynadığı 12. maçta ilk zaferini yaşadı.

Milli takım, daha önceki maçlarda 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşamıştı.

Öte yandan Bizim Çocuklar, 6-1'lik galibiyetle birlikte Haziran 2005'ten bu yana Dünya Kupası elemelerindeki en farklı deplasman galibiyetini aldı.

Ay-yıldızlılar, o tarihte Kazakistan'ı 6-0 mağlup etmişti.

Vincenzo Montella tarihe geçti! Bunu yapabilen başka bir yabancı yok!

MONTELLA'DAN TARİHİ GALİBİYET

Birçok ilki yaşadığımız bu gecede teknik direktör da adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

26. maçına çıkan İtalyan çalıştırıcı, A Milli Takım tarihinde toplamda ve deplasmanda en fazla alan yabancı teknik direktör oldu.

51 yaşındaki teknik adam, toplamda 14, deplasmanda ise 7 galibiyet sevinci yaşadı.

