Serhat Akın'dan Vincenzo Montella'ya sert çıkış! "Böyle fark yersin işte"

Türkiye, 2026 Dünya Kupası yolunda Konya'da İspanya'yı ağırladı ve 6-0 mağlup oldu. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Serhat Akın, hem takıma hem de Vincenzo Montella'ya eleştiriler yaptı.

SERHAT AKIN'DAN VINCENZO MONTELLA'YA SERT ÇIKIŞ

"Vincenzo Montella'nın bu seviyelere hazır olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Bugün oynatılan futbolun bir anlamı yok, hiç hazırlanılmamış. Böyle rahat çıkarsan, 6 ve üstü fark yersin. Çok rahat 8-9 fark olabilirdi. Gürcistan maçını baz almamak lazım, onlar bizim dengimiz değildi. Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu adeta sahada yoktu. 80 milyonluk ülkede forvet bulamadın mı? Niye böyle çıktın maça! Senin İspanya kadar iyi olmamanı anlarım ama elindeki en iyi kadroyu oluşturmalıydın. Yarışın içindeki isimler formayı giymeli. Mesela Merih Demiral, oynadığı kulüp itibarıyla seviye farkını yaşıyor. Ya da İsmail Yüksek, tempoya ayak uyduramıyor. Gürcistan maçında sırıtmaz ama bu seviyede bu tercihler sorunlara sebep olur. Fransa'yı nasıl yendik? Yoğun baskı vardı. Bugün de öyle olmalıydı. Örnek var mı bu maçtan? Bugün bizde kim çok yoruldu? Kim çok baskılı oynadı. Bu takımın ne oynadığı da belli değil. Vincenzo Montella bu işlere kafa yorsaydı ya da Gürcistan maçından etkilenmeseydi... Bugün otobüsü çekerdi ya da yoğun baskıyı tercih ederdi. İspanya'ya boş alan bırakırsan, böyle fark yersin işte."