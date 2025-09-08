Menü Kapat
26°
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Uğurcan Çakır'dan Avusturya detayı!

A Milli Takım kalecisi Uğurcan Çakır, İspanya mağlubiyetinin ardından TV8'e açıklamalarda bulundu. Deneyimli eldiven, sürece dair farklı bir yaklaşım gerçekleştirdi.

Uğurcan Çakır'dan Avusturya detayı!
|
GİRİŞ:
08.09.2025
00:32
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
00:32

'dan için örneği geldi. Milli sporcu, tekrar toparlanacaklarının mesajını verdi.

Uğurcan Çakır'dan Avusturya detayı!

UĞURCAN ÇAKIR'DAN AVUSTURYA ÖRNEĞİ!

"Aslında maçın genelinde gerçekten kötü oynadık. Erken goller de moralimizi bozdu. Oyunda zaman zaman kopukluklar yaşadık. Moral olarak düştük. Ama sadece 3 puan kaybettik. Bir maç kaybettik. Toparlanmasını bilir bence bu takım; çünkü çok güzel insanlardan kurulu bir ekibiz. Burada toparlanıp, önümüzdeki maçlara iyi hazırlanacağız. Bu akşamdan ders çıkaracağız ve hedef maçlara hazırlanacağız. Bu maçı iyi analiz edeceğiz. Avusturya'ya 6-1 kaybetmiştik, ondan sonra Avrupa Şampiyonası'nda onları yendik! Gerçekten üzücü bir mağlubiyet ama bu takım buradan toparlanır. Önümüzdeki sürece en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu maçtan ders çıkarıp önümüzdeki maçlara hazırlanacağız."

Uğurcan Çakır'dan Avusturya detayı!

Sıkça Sorulan Sorular

A MİLLİ TAKIM İÇİN YENİ DÖNEM NASIL OLACAK?
Vincenzo Montella'nın, kadro tercihinde değişiklikler yapması bekleniyor.
