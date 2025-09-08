Uğurcan Çakır'dan Avusturya detayı!

Uğurcan Çakır'dan A Milli Takım için Avusturya örneği geldi. Milli sporcu, tekrar toparlanacaklarının mesajını verdi.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN AVUSTURYA ÖRNEĞİ!

"Aslında maçın genelinde gerçekten kötü oynadık. Erken goller de moralimizi bozdu. Oyunda zaman zaman kopukluklar yaşadık. Moral olarak düştük. Ama sadece 3 puan kaybettik. Bir maç kaybettik. Toparlanmasını bilir bence bu takım; çünkü çok güzel insanlardan kurulu bir ekibiz. Burada toparlanıp, önümüzdeki maçlara iyi hazırlanacağız. Bu akşamdan ders çıkaracağız ve hedef maçlara hazırlanacağız. Bu maçı iyi analiz edeceğiz. Avusturya'ya 6-1 kaybetmiştik, ondan sonra Avrupa Şampiyonası'nda onları yendik! Gerçekten üzücü bir mağlubiyet ama bu takım buradan toparlanır. Önümüzdeki sürece en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu maçtan ders çıkarıp önümüzdeki maçlara hazırlanacağız."