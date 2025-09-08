Nihat Kahveci milli maçtan sonra o ismi örnek verdi: "Bizde niye tam tersi oluyor?"

Nihat Kahveci, Türkiye-İspanya maçının ardından çarpıcı bir yaklaşım sergiledi. Eski milli futbolcu, şu anki takıma pek çok soru yöneltti ve net mesajlar verdi.

NİHAT KAHVECİ'DEN A MİLLİ TAKIM SÖZLERİ!

"Rakip İspanya. 10 maç oynarsın birini kazanırsın, biz de mucize bekledik ama felaket yaşadık! Daha maçın başında 4 tane net pozisyonları vardı, iç sahada böyle bir şey olur mu ya? Tamam İspanya son Avrupa şampiyonu ama sen de son çeyrek finalistsin! Normal şartlarda bu seviyedeki iki takım arasında bu kadar fark olur mu? Beni bu durum kahretti! Dünyanın en iyi takımlarından oyuncularımız var kağıt üstünde, peki sahanın içinde ne var? Parti yaptığı için eleştirilen Lamine Yamal nasıl da yardım etti savunmaya? Bunu da mı görmediniz, biz neden her atakta eksik yakalandık! Adamlar farkı açmış hala beraber gelip gidiyorlar, bizde ise tam tersi... Bir de rakibin dışarı vurdukları var, ya onlar da gol olsaydı? Çok kötü yenildik, utanç verici! Normalde böyle bir seviye farkı yok aramızda, bu kadar da değil. Bu maçtan çok ders almamız lazım ama aynı zamanda da unutmamız lazım. Ya ben hayatımda konsol oynamadım ama orada bile bu kadar kolay gol olmaz! Son olarak da seyirciye helal olsun. Farka rağmen takıma karşı oldukça dengeli davrandılar."