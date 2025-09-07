A Milli Kadın Voleybol takımı, şampiyonluğu son sette kaybetti ve İtalya'ya 3-2 mağlup oldu. Dünya Voleybol Şampiyonası boyunca yüksek tempo gösteren Filenin Sultanları'nda, Eda Erdem ve Melissa Vargas 'en iyiler' arasına girdi.

EDA ERDEM VE MELİSSA VARGAS'A ÖDÜLLER

İtalya'nın şampiyonluğuyla birlikte turnuvanın en iyi oyuncularının da seçildiği süreçte; A Milli Takım kaptanı Eda Erdem, 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nın ‘En İyi Orta Oyuncusu’ oldu. Ayrıca yıldızlarımızdan Melissa Vargas da yine organizasyondaki ‘En İyi Pasör Çaprazı’ seçildi.

FİNALE ÇIKAN YOLUMUZ!

A Milli Kadın Voleybol Takımı; Dünya Kadınlar Şampiyonası E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı devirerek son 16 turuna yükseldi. Akabinde ise Slovenya'yı 3-0 ile geçen milliler, çeyrek finalde de ABD'yi 3-1 mağlup etti ve yarı finalde Japonya karşısında yine 3-1 galip geldi.