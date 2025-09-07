A Milli Kadın Voleybol takımı, şampiyonluğu son sette kaybetti ve İtalya'ya 3-2 mağlup oldu. Dünya Voleybol Şampiyonası boyunca yüksek tempo gösteren Filenin Sultanları'nda, Eda Erdem ve Melissa Vargas 'en iyiler' arasına girdi.
İtalya'nın şampiyonluğuyla birlikte turnuvanın en iyi oyuncularının da seçildiği süreçte; A Milli Takım kaptanı Eda Erdem, 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nın ‘En İyi Orta Oyuncusu’ oldu. Ayrıca yıldızlarımızdan Melissa Vargas da yine organizasyondaki ‘En İyi Pasör Çaprazı’ seçildi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı; Dünya Kadınlar Şampiyonası E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı devirerek son 16 turuna yükseldi. Akabinde ise Slovenya'yı 3-0 ile geçen milliler, çeyrek finalde de ABD'yi 3-1 mağlup etti ve yarı finalde Japonya karşısında yine 3-1 galip geldi.