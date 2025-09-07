Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Eda Erdem ve Melissa Vargas 'en iyiler' arasına girdi!

2025 Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye ile İtalya karşılaştı. Filenin Sultanları; tarihimizde ilk kez çıktığımız finalde kupaya uzanamazken, Eda Erdem ve Melissa Vargas ise turnuvanın en iyileri arasında yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eda Erdem ve Melissa Vargas 'en iyiler' arasına girdi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 19:36
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 19:39

A Milli Kadın Voleybol takımı, şampiyonluğu son sette kaybetti ve İtalya'ya 3-2 mağlup oldu. Dünya Voleybol Şampiyonası boyunca yüksek tempo gösteren Filenin Sultanları'nda, Eda Erdem ve 'en iyiler' arasına girdi.

Eda Erdem ve Melissa Vargas 'en iyiler' arasına girdi!

EDA ERDEM VE MELİSSA VARGAS'A ÖDÜLLER

İtalya'nın şampiyonluğuyla birlikte turnuvanın en iyi oyuncularının da seçildiği süreçte; A Milli Takım kaptanı Eda Erdem, 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nın ‘En İyi Orta Oyuncusu’ oldu. Ayrıca yıldızlarımızdan Melissa Vargas da yine organizasyondaki ‘En İyi Pasör Çaprazı’ seçildi.

Eda Erdem ve Melissa Vargas 'en iyiler' arasına girdi!

FİNALE ÇIKAN YOLUMUZ!

A Milli Kadın Voleybol Takımı; Dünya Kadınlar Şampiyonası E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı devirerek son 16 turuna yükseldi. Akabinde ise Slovenya'yı 3-0 ile geçen milliler, çeyrek finalde de ABD'yi 3-1 mağlup etti ve yarı finalde Japonya karşısında yine 3-1 galip geldi.

Sıkça Sorulan Sorular

FİLENİN SULTANLARI'NDA YENİ SÜREÇ NASIL OLACAK?
Yönetimin, nesiller arası geçiş amacıyla kadroda kritik kararlar alması bekleniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Filenin Sultanları Dünya ikincisi oldu: Şampiyon son sette belirlendi!
Türkiye İspanya'yı ağırlıyor: Konya'da Dünya Kupası için büyük sınav!
ETİKETLER
#melissa vargas
#melissa vargas
#eda erdem dündar
#eda erdem dündar
#Dünya Voleybol Şampiyonası
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.