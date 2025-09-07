Filenin Sultanları Dünya ikincisi oldu: Şampiyon son sette belirlendi!

Türkiye ile İtalya, Dünya şampiyonluğu için sahaya çıktı. Filenin Sultanları, müthiş bir mücadelenin ardından 3-2'lik mağlubiyetle gümüş madalyaya hak kazandı.

KARAR SETİ KAZANANI BELİRLEDİ

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşılaştı. TSİ 15.30'da başlayan Türkiye - İtalya maçı Bangkok'taki Huamark Salonu Spor Salonu'nda oynandı. İtalya maçı karar seti sonunda 3-2 kazandı. Kıran kırana geçen mücadelede son setteki hatalar yönü değiştirdi.

TÜRKİYE 2 - 3 İTALYA

1. set: 23 - 25

2. set: 25 - 13

3. set: 24 - 26

4. set: 25 - 19

5. set: 8 - 10