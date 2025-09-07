Filenin Sultanları Dünya ikincisi oldu: Şampiyon son sette belirlendi!

İstanbul
Türkiye ile İtalya, Dünya şampiyonluğu için sahaya çıktı. Filenin Sultanları, müthiş bir mücadelenin ardından 3-2'lik mağlubiyetle gümüş madalyaya hak kazandı.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşılaştı. TSİ 15.30'da başlayan Türkiye - İtalya maçı Bangkok'taki Huamark Salonu Spor Salonu'nda oynandı. İtalya maçı karar seti sonunda 3-2 kazandı. Kıran kırana geçen mücadelede son setteki hatalar yönü değiştirdi.
1. set: 23 - 25
2. set: 25 - 13
3. set: 24 - 26
4. set: 25 - 19
5. set: 8 - 10