TGRT Haber
27°
 | Murat Makas

Cengiz Ünder transferinde sıcak gelişme! Beşiktaş ile Fenerbahçe el sıkıştı

Beşiktaş yönetimi teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda kanat transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Cengiz Ünder'i radarına almıştı. İddialara göre iki kulüp Cengiz Ünder konusunda anlaştı. İşte detaylar...

Cengiz Ünder transferinde sıcak gelişme! Beşiktaş ile Fenerbahçe el sıkıştı
Sabah
07.09.2025
07.09.2025
saat ikonu 10:31

Teknik Direktör ile yeni döneme giren , transferde hareketliliğini sürdürüyor. Kadroda performansı beğenilmeyen birçok ismi gönderen siyah beyazlı ekip kanat mevkisi için girişimlerine hız verdi.

Cengiz Ünder transferinde sıcak gelişme! Beşiktaş ile Fenerbahçe el sıkıştı

KANADA CENGİZ ÜNDER TAKVİYESİ

Sergen Yalçın, Cerny sonrası yönetimden bir kanat transferi daha istemişti. 'de gözden çıkarılan ve bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Cengiz Ünder Beşiktaş için konuşuluyor.

Cengiz Ünder transferinde sıcak gelişme! Beşiktaş ile Fenerbahçe el sıkıştı

FENERBAHÇE İLE EL SIKIŞTILAR

Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda yönetim, milli oyuncu için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı. İlk kurulan temaslarda oyuncunun 1 yıl kiralanması konusunda el sıkışıldı.

Cengiz Ünder transferinde sıcak gelişme! Beşiktaş ile Fenerbahçe el sıkıştı

Yapılan anlaşma sonucundaBeşiktaş, 28 yaşındaki oyuncunun 3.7 milyon Euro olan maaşının yarısını ödemeyi kabul etti.

Cengiz, kısa süre içerisindeFenerbahçekampından ayrılarak yeni takımı için sağlık kontrolünden geçecek.

