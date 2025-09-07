Cengiz Ünder transferinde sıcak gelişme! Beşiktaş ile Fenerbahçe el sıkıştı

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yeni döneme giren Beşiktaş, transferde hareketliliğini sürdürüyor. Kadroda performansı beğenilmeyen birçok ismi gönderen siyah beyazlı ekip kanat mevkisi için girişimlerine hız verdi.

KANADA CENGİZ ÜNDER TAKVİYESİ

Sergen Yalçın, Cerny sonrası yönetimden bir kanat transferi daha istemişti. Fenerbahçe'de gözden çıkarılan ve bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Cengiz Ünder Beşiktaş için konuşuluyor.

FENERBAHÇE İLE EL SIKIŞTILAR

Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda yönetim, milli oyuncu için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı. İlk kurulan temaslarda oyuncunun 1 yıl kiralanması konusunda el sıkışıldı.

Yapılan anlaşma sonucundaBeşiktaş, 28 yaşındaki oyuncunun 3.7 milyon Euro olan maaşının yarısını ödemeyi kabul etti.

Cengiz, kısa süre içerisindeFenerbahçekampından ayrılarak yeni takımı için sağlık kontrolünden geçecek.