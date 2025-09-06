Beşiktaş Yusuf Yazıcı sürecine noktayı koydu!

Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı için transfer açıklaması yapıldı. Esasen ise Kartal, şu an için iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.

BEŞİKTAŞ'TAN YUSUF YAZICI BİLGİLENDİRMESİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yusuf Yazıcı’nın transferi için girişimde bulunduğumuz iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

https://x.com/Besiktas/status/1964352106590028209

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER KRİTİĞİ

Sergen Yalçın'a daha iyi bir kadro kurmak isteyen yönetim, Aymeric Laporte ve Sadio Mane gibi takviyeler için Al Nassr ile görüşmelere başlamıştı.