Beşiktaş Yusuf Yazıcı sürecine noktayı koydu!

İstanbul
Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı için transfer açıklaması yapıldı. Esasen ise Kartal, şu an için iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yusuf Yazıcı’nın transferi için girişimde bulunduğumuz iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
https://x.com/Besiktas/status/1964352106590028209
Sergen Yalçın'a daha iyi bir kadro kurmak isteyen yönetim, Aymeric Laporte ve Sadio Mane gibi takviyeler için Al Nassr ile görüşmelere başlamıştı.