Platine para yatıran köşe oldu

Küresel piyasalarda belirsizlik rüzgârları sert esiyor. Yatırımcılar, güvenli liman arayışında yine değerli metallere yöneldi. Ancak bu kez sahnenin yıldızı altın ya da gümüş değil, platin oldu.

PLATİN GETİRİDE ZİRVEYE ÇIKTI

Yılın başından bu yana yüzde 81,9 oranında yükselen platin, yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Onu yüzde 64,9 artışla gümüş, yüzde 51,9’luk yükselişle altın takip etti.

ABD’nin gümüşü “stratejik metal” listesine alması talebi artırsa da, asıl rüzgâr platin cephesinden esti. Otomotivden sağlığa, enerjiden mücevhere kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan platin, talebini güçlü biçimde koruyor.

BELİRSİZLİK GÜVENLİ LİMANLARA YÖNELTTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları, faiz tartışmaları ve hükümetin geçici kapanması gibi gelişmeler, piyasalarda risk algısını tırmandırdı. Bu tablo, yatırımcıların yeniden değerli metallere sığınmasına yol açtı. Sanayide kritik bir rol oynayan platin, hem yatırım hem de üretim cephesinde parlayan yıldız haline geldi.

ALTIN ZİRVEYİ GÖRDÜ, GÜMÜŞ SAĞLAM DURDU

Altın haftayı 4.081 dolarla tarihinin en yüksek seviyesini test ederek tamamladı, ancak ardından 3.997 dolara çekildi. Türkiye’de gram altın 5.443 liraya kadar yükseldikten sonra 5.349 liraya indi.

Uzmanlar, altındaki bu sert yükselişin bir “balon riski” taşıdığını söylüyor. Ancak ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası ve doların zayıf seyri, fiyatların yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret ediyor.