Kalabalığın arasındaki ajanlar: Trump bir kez daha Joe Biden'ı suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan eski Başkanı Joe Biden'ı hedef aldı. Trump, yeniden Kongre baskını olaylarını hatırlattı, paylaşımında, "Biden yönetimindeki FBI, 6 Ocak'ta kalabalığın içine 274 ajan yerleştirdi." dedi. Trump, bunun doğruluğu kanıtlandığı takdirde birçok kişiden özür dilenmesi gerektiğini savundu.

ABD Adalet Bakanlığı, Aralık 2024'te, Kongre baskını sırasında kalabalığı FBI ajanlarının yönlendirdiği iddiasına ilişkin, o gün gösteride "gizli ajan" bulunmadığını açıklamıştı.

ABD'DE KONGRE BASKINI

6 Ocak 2021'de Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla Washington'daki National Mall alanında protesto düzenlemişti.

Yürüyüşün ardından aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, seçim sonuçlarının onaylanmasına ilişkin oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kongre baskınıyla ilgili yaklaşık 1500 kişi çeşitli suçlamalarla yargılanmıştı. Trump, göreve geldiği 20 Ocak 2025'te Başkanlık kararnamesiyle, baskına karıştıkları için hapis cezası verilen ve kovuşturması devam eden yaklaşık 1500 kişi için genel af çıkarmıştı.