Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Kalabalığın arasındaki ajanlar: Trump bir kez daha Joe Biden'ı suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, 2021'deki Kongre baskını sırasında Joe Biden yönetiminin FBI ajanlarını kalabalığın arasına yerleştirdiğini iddia etti. Trump bu kanıtlanırsa özür dilemeleri gerektiğini söyledi.

Kalabalığın arasındaki ajanlar: Trump bir kez daha Joe Biden'ı suçladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2025
10:49
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
10:49

ABD Başkanı , kendi sosyal medya platformu 'dan eski Başkanı 'ı hedef aldı. Trump, yeniden olaylarını hatırlattı, paylaşımında, "Biden yönetimindeki , 6 Ocak'ta kalabalığın içine 274 ajan yerleştirdi." dedi. Trump, bunun doğruluğu kanıtlandığı takdirde birçok kişiden özür dilenmesi gerektiğini savundu.

Kalabalığın arasındaki ajanlar: Trump bir kez daha Joe Biden'ı suçladı

ABD Adalet Bakanlığı, Aralık 2024'te, Kongre baskını sırasında kalabalığı FBI ajanlarının yönlendirdiği iddiasına ilişkin, o gün gösteride "gizli ajan" bulunmadığını açıklamıştı.

Kalabalığın arasındaki ajanlar: Trump bir kez daha Joe Biden'ı suçladı

ABD'DE KONGRE BASKINI

6 Ocak 2021'de Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla Washington'daki National Mall alanında protesto düzenlemişti.

Yürüyüşün ardından aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, seçim sonuçlarının onaylanmasına ilişkin oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kalabalığın arasındaki ajanlar: Trump bir kez daha Joe Biden'ı suçladı

Kongre baskınıyla ilgili yaklaşık 1500 kişi çeşitli suçlamalarla yargılanmıştı. Trump, göreve geldiği 20 Ocak 2025'te Başkanlık kararnamesiyle, baskına karıştıkları için hapis cezası verilen ve kovuşturması devam eden yaklaşık 1500 kişi için genel af çıkarmıştı.

ETİKETLER
#donald trump
#joe biden
#fbı
#kongre baskını
#truth social
#Dünya
