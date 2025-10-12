Menü Kapat
14°
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

ABD ve Çin arasında ticaret savaşı yeniden başlıyor: İki taraf da resti çekti!

ABD ve Çin'in ticaret ateşkesi sona ererken gerilim yeniden tırmandı. Trump, yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Çin, yeni ticaret savaşından 'korkmuyoruz' diyerek Trump'a resti çekti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2025
09:25
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
09:25

ABD Başkanı Donald Trump, 'e 1 Kasım'dan itibaren ek yüzde 100 gümrük vergileri getireceğini açıkladı. Bazı kendi üretimi olmayan ürünleri dahi kapsayan ek vergi, ABD ve Çin arasındaki gerilimi yeniden tırmandırdı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin'i sürekli yüksek tarifelerle tehdit etmek doğru yaklaşım değil. Tarife savaşı istemiyoruz ama bundan da korkmuyoruz." ifadelerine yer verildi. Nadir toprak elementleri içindeki ağır ve orta ağır metallerin askeri uygulamalarda kullanıldığı hatırlatılan açıklamada, "Çin hükümetinin nadir toprak elementleri ve bağlantılı ürünlerin ihracatını kontrolü, yasalara ve düzenlemelere uygun meşru bir tedbirdir." denildi.

ABD ve Çin arasında ticaret savaşı yeniden başlıyor: İki taraf da resti çekti!

Açıklamada, 'nin ihracat kontrol listesinin 3 binden fazla ürünü kapsadığına, Çin'inkinin ise 900'ün biraz üzerinde olduğuna dikkati çekilerek, ''ABD'nin uyguladığı tedbirler, işletmelerin meşru haklarını ve çıkarlarını zedelemiş, küresel tedarik zincirinin güvenliğini ve istikrarını bozarak uluslararası ekonomik ve ticari düzeni derinden etkilemiştir." ifadelerine yer verildi.

ABD ve Çin arasında ticaret savaşı yeniden başlıyor: İki taraf da resti çekti!

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ

Çin Ticaret Bakanlığı, 9 Eylül'de nadir toprak elementleri ve üretim teknolojilerinin ihracatına yönelik yeni kısıtlamalar açıklamıştı. Bu kapsamda nadir toprak elementlerini çıkarma, eritme, ayırma işlemleri, mıknatıs malzemelerinin imalatı ile bu elementlerin ikincil kaynak olarak kullanımı ve geri dönüşümüyle bağlantılı teknolojilerin ihracatı kısıtlanırken işlendikleri tesislerde montaj hatlarının kurulması, tamir, hata giderme, bakım ve güncelleme işlemlerine ilişkin teknolojilerin transferine de kontrol uygulanacağı bildirilmişti.

Ayrıca, Çin'de üretilen nadir toprak elementlerini ihraç eden yabancı şirketlerin, sivil ve askeri ikili kullanıma sahip ürünlerin ihracatı için Ticaret Bakanlığından lisans alması zorunlu tutulmuştu.

ABD ve Çin arasında ticaret savaşı yeniden başlıyor: İki taraf da resti çekti!

İhracat kontrolü uygulanan kritik mineraller listesine yenileri eklenmiş, batarya imalatında kullanılan malzemeler ile süper sert metaller içeren bazı ürünlere de ihracat kısıtlaması getirilmişti.

ABD'DE İNŞA EDİLMİŞ GEMİLER İÇİN YENİ LİMAN ÜCRETLERİ

Çin Ulaştırma Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada, ABD gemileri veya ABD’ye ait, ABD bayrağı taşıyan ya da ABD’de inşa edilmiş gemiler için yeni liman ücretleri getirileceğini duyurdu. Uygulama salı günü yürürlüğe girecek.

ABD ve Çin arasında ticaret savaşı yeniden başlıyor: İki taraf da resti çekti!

Bu karar, ABD’nin Çin gemilerine getirdiği yeni liman ücretlerine misilleme niteliğinde. Çin’in açıklamasına göre bu ücretler, 2028’e kadar kademeli olarak artırılacak. Başlangıçta ton başına 400 yuan (yaklaşık 56 dolar) olacak ücret, 2027’de 880 yuana (123 dolar), 2028’de ise 1.120 yuana (157 dolar) yükselecek.

Aynı şekilde ABD de 14 Ekim’den itibaren Çin yapımı veya Çinli şirketlere ait gemilerden liman başına ücret alacak. Büyük konteyner gemilerinde bu ücretin 1 milyon doları aşabileceği tahmin ediliyor.

ETİKETLER
#çin
#abd
#gümrük vergisi
#Ticaret Savaşı
#Nadir Toprak Elementleri
#Dünya
