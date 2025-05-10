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 | Emir Yücel

ABD Çin görüşmesi başladı! Vergi konusu netlik kazanacak

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi sonrasında ilk görüşmeler başladı. İsviçre’nin Cenevre kentinde başlayan müzakereler, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng liderliğinde yürütülecek. Gümrük vergileri nedeniyle tırmanan gerginlikte çözüm arayışı aranıyor.

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ABD Çin görüşmesi başladı! Vergi konusu netlik kazanacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 13:48

ABD ve Çin arasındaki karşılıklı ticaret müzakereleri ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng’in liderliğinde İsviçre’nin Cenevre şehrinde başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri ile başlayan ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinde beklenen gün geldi.

ABD Çin görüşmesi başladı! Vergi konusu netlik kazanacak

Resmi Çin basınında yer alan haberlere göre ABD ve Çin arasındaki karşılıklı ticaret müzakereleri ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng’in liderliğinde İsviçre’nin Cenevre şehrinde başladı. Müzakerelerin ilk gününde ele alınan konulara dair resmi açıklama yapılmadı. İlk etabı 2 gün sürmesi beklenen müzakereler boyunca tarafların iki ülke arasındaki ticaret gerginliğini sonlandırmanın yollarını araması bekleniyor.

ABD Çin görüşmesi başladı! Vergi konusu netlik kazanacak

Gümrük vergileri gerilimi yükseltmişti ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. 75'ten fazla ülkenin ticari sorunları çözmek için ABD ile iletişime geçtiğini belirten Trump, ülkelere özel olarak belirlenen karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya aldığını açıklamıştı.

Trump, buna rağmen ABD’nin gümrük vergilerine misilleme yapan Çin’e yönelik tarife oranını yüzde 145’e çıkarmıştı. Çin yönetimi ise ABD’nin hamlesine yüzde 125’lik gümrük vergisi uygulaması ile yanıt vermişti. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yaşanan ticaret gerginliği, piyasalarda da endişeye neden olmuştu.

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#Ekonomi
#Dünya
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