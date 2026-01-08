Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

GTA 6 bekleyenlere soğuk duş: Kasım 2026 tarihi riske girdi

Rockstar Games’in merakla beklenen yapımı GTA 6 hakkında endişe verici haberler gelmeye devam ediyor. Oyun sektörünün bilinen isimlerinden Jason Schreier, oyunun geliştirme sürecinde kritik bir aşamanın henüz tamamlanmadığını öne sürdü. Peki GTA 6 ne zaman çıkacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
GTA 6 bekleyenlere soğuk duş: Kasım 2026 tarihi riske girdi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 17:22

Oyun dünyasının en çok konuşulan yapımlarından biri olan Grand Theft Auto 6 (GTA 6) cephesinde sular durulmuyor. Oyunun çıkış tarihiyle ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. Spekülasyonların kaynağında ise oyun sektörünün bilinen isimlerinden Jason Schreier yer alıyor.

GTA 6 YİNE Mİ ERTELENECEK?

Schreier, katıldığı Button Mash podcast yayınında yaptığı açıklamalarda, edindiği son bilgilere göre GTA 6'nın hâlâ "içerik açısından tamamlanmadığını" öne sürdü. Oyun geliştirme süreçlerinde "içerik tamamlanması" ifadesi; tüm ana görevlerin, bölümlerin ve özelliklerin oyuna eklenmiş olduğu aşamayı temsil ediyor.

Bu aşamanın ardından ise genellikle uzun ve zorlu bir hata ayıklama, optimizasyon ve cilalama süreci başlıyor. Fakat Schreier'ın iddiasına göre Rockstar'ın daha yapması gereken çok iş var. Şirket oyunun final sürümünde nelerin yer alıp almayacağına hâlâ karar verme aşamasında bulunuyor.

KASIM 2026 TARİHİ RİSKE GİREBİLİR

Oyunun çıkış tarihi daha önce 2025 yılından 2026 Mayıs ayına, sonrasında ise 19 Kasım 2026 tarihine ertelenmişti. Mevcut hedefe bir yıldan az bir süre kalmışken, içeriğin tamamlanmamış olması yeni bir GTA 6 erteleme ihtimalini de beraberinde getiriyor. Konuyla ilgili olarak ne Rockstar Games'ten ne de ana şirketi Take-Two'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan herhangi bir erteleme yapılmazsa GTA 6, 19 Kasım'da PlayStation 5 / 5 Pro ve Xbox Series X/S konsollarında piyasaya sürülecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akıllı telefonunuzu 17 dakikada şarj edebilen kompakt rüzgar türbini tanıtıldı
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.