GTA 6 bekleyenlere soğuk duş: Kasım 2026 tarihi riske girdi

Oyun dünyasının en çok konuşulan yapımlarından biri olan Grand Theft Auto 6 (GTA 6) cephesinde sular durulmuyor. Oyunun çıkış tarihiyle ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. Spekülasyonların kaynağında ise oyun sektörünün bilinen isimlerinden Jason Schreier yer alıyor.

GTA 6 YİNE Mİ ERTELENECEK?

Schreier, katıldığı Button Mash podcast yayınında yaptığı açıklamalarda, edindiği son bilgilere göre GTA 6'nın hâlâ "içerik açısından tamamlanmadığını" öne sürdü. Oyun geliştirme süreçlerinde "içerik tamamlanması" ifadesi; tüm ana görevlerin, bölümlerin ve özelliklerin oyuna eklenmiş olduğu aşamayı temsil ediyor.

Bu aşamanın ardından ise genellikle uzun ve zorlu bir hata ayıklama, optimizasyon ve cilalama süreci başlıyor. Fakat Schreier'ın iddiasına göre Rockstar'ın daha yapması gereken çok iş var. Şirket oyunun final sürümünde nelerin yer alıp almayacağına hâlâ karar verme aşamasında bulunuyor.

KASIM 2026 TARİHİ RİSKE GİREBİLİR

Oyunun çıkış tarihi daha önce 2025 yılından 2026 Mayıs ayına, sonrasında ise 19 Kasım 2026 tarihine ertelenmişti. Mevcut hedefe bir yıldan az bir süre kalmışken, içeriğin tamamlanmamış olması yeni bir GTA 6 erteleme ihtimalini de beraberinde getiriyor. Konuyla ilgili olarak ne Rockstar Games'ten ne de ana şirketi Take-Two'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan herhangi bir erteleme yapılmazsa GTA 6, 19 Kasım'da PlayStation 5 / 5 Pro ve Xbox Series X/S konsollarında piyasaya sürülecek.