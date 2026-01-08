Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Akıllı telefonunuzu 17 dakikada şarj edebilen kompakt rüzgar türbini tanıtıldı

Shine şirketi, akıllı telefonları rüzgar enerjisiyle şarj edebilen ve gece de çalışabilen kompakt bir türbin geliştirdi. Rüzgarın şiddetine göre 17 dakika ile 11 saat arasında şarj imkanı sunan cihaz, otomatik yön bulma özelliğiyle öne çıkıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 16:55

Shine şirketi, bir evi tamamen aydınlatamasa da akıllı telefonları şarj edebilecek güce sahip kompakt türbin geliştirdi. Şirketin kurucu ortağı Rachel Carr'ın aktardığı bilgilere göre, cihaz rüzgarın şiddetine bağlı olarak bir telefonu 17 dakikada şarj edebiliyor. Ancak rüzgarın sadece hafif bir esinti şeklinde olduğu durumlarda şarj süresi 11 saate kadar uzayabiliyor.

GÜNEŞ PANELLERİNDEN EN BÜYÜK FARKI: GECE ÇALIŞABİLMESİ

Güç eğrisi ve gece saatlerinde de çalışabilme yeteneği, türbini güneş panellerinden ayıran en önemli özellik olarak öne çıkıyor. Havanın tamamen durgun olduğu günlerde hareketsiz kalsa da en ufak bir esintide bile enerji üretimine başlıyor. Cihaz beraberinde gelen stand üzerinde otomatik olarak dönerek rüzgarı en iyi alacak açıyı kendisi belirliyor.

Akıllı telefonunuzu 17 dakikada şarj edebilen kompakt rüzgar türbini tanıtıldı

KURULUMU SADECE DAKİKALAR ALIYOR

Şirket yetkilileri, tüm sistemin yaklaşık iki dakika içinde kurulabildiğini belirtiyor. Rachel Carr, kapalı haldeki türbini saniyeler içinde kullanıma hazır hale getirerek pratikliğini gözler önüne serdi. CES fuar alanında rüzgar olmaması nedeniyle cihazın dönüşü test edilemese de mekanizmanın çalışma prensibi katılımcılarla paylaşıldı.

Merak edenler için Shine 2.0, Indiegogo üzerinden 399 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açılmış durumda. Teslimatların ise bahar aylarında başlaması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ChatGPT, hastaneye gitmeden önce yapay zekaya danışanlar için çok faydalı bir özellik sundu
DLSS 4.5 erken testlerde sınıfta kaldı: FPS düşüyor
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.