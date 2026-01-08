Akıllı telefonunuzu 17 dakikada şarj edebilen kompakt rüzgar türbini tanıtıldı

Shine şirketi, bir evi tamamen aydınlatamasa da akıllı telefonları şarj edebilecek güce sahip kompakt türbin geliştirdi. Şirketin kurucu ortağı Rachel Carr'ın aktardığı bilgilere göre, cihaz rüzgarın şiddetine bağlı olarak bir telefonu 17 dakikada şarj edebiliyor. Ancak rüzgarın sadece hafif bir esinti şeklinde olduğu durumlarda şarj süresi 11 saate kadar uzayabiliyor.

GÜNEŞ PANELLERİNDEN EN BÜYÜK FARKI: GECE ÇALIŞABİLMESİ

Güç eğrisi ve gece saatlerinde de çalışabilme yeteneği, türbini güneş panellerinden ayıran en önemli özellik olarak öne çıkıyor. Havanın tamamen durgun olduğu günlerde hareketsiz kalsa da en ufak bir esintide bile enerji üretimine başlıyor. Cihaz beraberinde gelen stand üzerinde otomatik olarak dönerek rüzgarı en iyi alacak açıyı kendisi belirliyor.

KURULUMU SADECE DAKİKALAR ALIYOR

Şirket yetkilileri, tüm sistemin yaklaşık iki dakika içinde kurulabildiğini belirtiyor. Rachel Carr, kapalı haldeki türbini saniyeler içinde kullanıma hazır hale getirerek pratikliğini gözler önüne serdi. CES fuar alanında rüzgar olmaması nedeniyle cihazın dönüşü test edilemese de mekanizmanın çalışma prensibi katılımcılarla paylaşıldı.

Merak edenler için Shine 2.0, Indiegogo üzerinden 399 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açılmış durumda. Teslimatların ise bahar aylarında başlaması bekleniyor.