DLSS 4.5 erken testlerde sınıfta kaldı: FPS düşüyor

ESKİ NESİL RTX’LER ZORLANIYOR

DLSS 4.5, Nvidia’nın ikinci nesil transformer tabanlı modeline geçiş yapıyor. Şirket de bunu saklamıyor zaten: Yeni sürüm, DLSS 4’e kıyasla yaklaşık beş kat daha fazla hesaplama gücü istiyor. Sorun da tam burada başlıyor.

RTX 2000 ve RTX 3000 serisi kartlarda, Tensor çekirdeklerinde FP8 hızlandırma desteği bulunmadığı için bu ek yük doğrudan performans kaybı olarak geri dönüyor. Yani görüntü daha iyi olabilir ama bedeli FPS oluyor, hem de az değil.