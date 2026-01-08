DLSS 4.5 erken testlerde sınıfta kaldı: FPS düşüyor

Kategoriler
Nvidia’nın CES 2026’da tanıttığı DLSS 4.5, görüntü kalitesinde gözle görülür iyileştirmeler sunsa da, özellikle RTX 20 ve RTX 30 serisi ekran kartlarında ciddi performans kayıplarıyla gündemde.
Nvidia’nın yeni DLSS 4.5 sürümü, kağıt üzerinde önemli bir sıçrama vaat ediyor. Daha temiz kenarlar, daha kararlı görüntüler, daha az titreşim… Ancak iş gerçek oyun testlerine geldiğinde tablo biraz değişiyor. Erken test sonuçları, özellikle eski nesil RTX kart sahipleri için pek iç açıcı değil.
DLSS 4.5, Nvidia’nın ikinci nesil transformer tabanlı modeline geçiş yapıyor. Şirket de bunu saklamıyor zaten: Yeni sürüm, DLSS 4’e kıyasla yaklaşık beş kat daha fazla hesaplama gücü istiyor. Sorun da tam burada başlıyor.
RTX 2000 ve RTX 3000 serisi kartlarda, Tensor çekirdeklerinde FP8 hızlandırma desteği bulunmadığı için bu ek yük doğrudan performans kaybı olarak geri dönüyor. Yani görüntü daha iyi olabilir ama bedeli FPS oluyor, hem de az değil.
RTX 3080 Ti ile yapılan Cyberpunk 2077 testleri durumu net biçimde ortaya koyuyor.
4K çözünürlükte, RT Ultra ayarlarında DLSS 4.5 Kalite modu, DLSS 4’e kıyasla yüzde 24 daha düşük FPS üretiyor. Çözünürlük 1440p’ye düşürüldüğünde kayıp biraz azalıyor ama yine de yüzde 14 seviyesinde kalıyor.
Daha da ilginci, ışın izleme kapalıyken bile performans kaybı tamamen ortadan kalkmıyor. Bu senaryoda dahi yaklaşık yüzde 20’lik bir düşüş söz konusu.
Benzer bir tablo The Last of Us Part II için de geçerli. 1440p yüksek ayarlarda DLSS 4.5, DLSS 4’e göre yüzde 14 daha düşük kare hızları sunuyor. Yani sorun tek bir oyuna özgü değil, daha genel bir karakter taşıyor.
RTX 4000 ve RTX 5000 serisi kartlarda tablo nispeten daha dengeli. Nvidia, FP8 hızlandırma sayesinde RTX 5000 serisinde performans kaybının yüzde 2–3 ile sınırlı kaldığını söylüyor. Ancak kullanıcı testleri bu kadar iyimser değil. Sahadan gelen bazı ölçümlerde, yeni nesil kartlarda bile yüzde 14–16 seviyelerine varan FPS düşüşleri rapor ediliyor.