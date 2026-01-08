ChatGPT, hastaneye gitmeden önce yapay zekaya danışanlar için çok faydalı bir özellik sundu

Yapay zeka teknolojilerinin öncüsü OpenAI, çarşamba günü yaptığı açıklamayla kullanıcıların sağlık konularında sohbet edebilecekleri özel bir alan sunan "ChatGPT Health" özelliğini duyurdu.

Şirket tarafından paylaşılan verilere göre, halihazırda 230 milyondan fazla insan her hafta platform üzerinden sağlık ve zindelik ile ilgili sorular yöneltiyor. Ancak yeni geliştirilen ChatGPT Health ürünü, sağlıkla ilgili konuşmaları diğer sohbetlerden ayırarak izole ediyor.

Böylece sağlık sorunlarınızı yazarken sohbet botuna verdiğiniz bilgilerin, ChatGPT ile yapılan standart konuşmaların arasına karışmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

SAĞLIK VERİLERİ ANA SOHBETTEN AYRILIYOR

Yeni sistem, kullanıcıların Sağlık bölümü dışında sağlıkla ilgili bir sohbet başlatması durumunda, yapay zekanın onları ilgili bölüme geçmeleri konusunda yönlendirmesini sağlıyor.

Health bölümü içerisinde yapay zeka, standart deneyim sırasında konuşulan konulara atıfta bulunabiliyor. Örneğin, ChatGPT'den bir maraton antrenman planı hazırlaması istendiğinde, Health bölümünde fitness hedefleri hakkında konuşulurken yapay zeka kullanıcının bir koşucu olduğunun farkında oluyor.

UYGULAMALARLA DA ENTEGRASYON YAPABİLİRSİNİZ

ChatGPT Health, Apple Health, Function ve MyFitnessPal gibi popüler sağlık ve zindelik uygulamalarındaki kişisel bilgilerle veya tıbbi kayıtlarla entegre olabiliyor. OpenAI, Health konuşmalarının modellerini eğitmek için kesinlikle kullanılmayacağının altını çiziyor.