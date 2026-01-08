Uçuşlar iptal mi? 8-9 Ocak Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan uçuşlar!

İstanbul, 8 Ocak 2026 Perşembe günü şiddetli fırtına ve lodosun etkisi altına girdi. Olumsuz hava koşulları kent genelinde ulaşımı etkilerken, hava trafiğinde yaşanan gelişmeler de merak konusu oldu.

İPTAL OLAN UÇUŞLAR SON DAKİKA 8-9 OCAK

8 Ocak 2026 tarihinde İstanbul genelinde etkili olan kuvvetli lodos ve fırtına nedeniyle hava ulaşımında dikkatle izlenen bir süreç yaşandı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki resmi uçuş bilgi ekranları incelendiğinde, geniş çaplı veya toplu bir iptal kararının bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. Gün içinde bazı seferlerde gecikmeler kaydedilirken, uçuşların büyük bölümünün planlanan şekilde veya kısa süreli rötarlarla gerçekleştirileceği bildirildi.

9 Ocak Cuma günü için yapılan değerlendirmelerde ise hava koşullarının daha serin ancak nispeten daha sakin seyredeceği tahmin edildi. Parçalı bulutlu bir havanın beklendiği bu günde sıcaklıkların 2–8 C aralığında olacağı aktarılırken, rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmesi nedeniyle uçuş programlarında anlık değişikliklerin yaşanabileceği vurgulandı. Yetkililer, yolcuların seyahat öncesi güncel uçuş durumunu kontrol etmesinin önemine dikkat çekti.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İPTAL OLAN UÇUŞLAR

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 8 Ocak Perşembe günü hava muhalefeti nedeniyle operasyonel zorluklar yaşandı. Kuvvetli rüzgar sebebiyle bazı uçakların iniş sırasında pas geçmek zorunda kaldığı, havada tur attığı veya yakıt durumu nedeniyle alternatif havalimanlarına yönlendirildiği bilgisi paylaşıldı. Bu durum, iniş sıralamalarında gecikmelere neden oldu.

Resmi uçuş ekranlarına göre, söz konusu tarihte bir adet uluslararası uçuşun iptal edildiği açıklandı. Pegasus Hava Yolları’nın 12.15 Tiflis seferinin iptal edildiği belirtilirken, bazı dış hat uçuşlarında da kalkış saatlerinin güncellendiği görüldü. Havalimanında genel uçuş trafiği devam ederken, yolcuların anlık değişikliklere karşı hazırlıklı olması gerektiği bildirildi.

İSTANBUL'DA UÇUŞLAR İPTAL Mİ? (THY-PEGASUS-AJET)

İstanbul Havalimanı’nda 8 Ocak 2026 tarihinde planlanan giden uçuşlar incelendiğinde, genel bir iptal durumunun bulunmadığı bilgisi yer aldı. Öğleden sonraki kontrollerde uçuşların büyük bölümünün “Kapı Kapandı”, “Kapıya Gidiniz” veya “Son Çağrı” statüsünde olduğu aktarıldı.

Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları’nın resmi duyuru sayfalarında da İstanbul çıkışlı veya varışlı seferler için toplu bir iptal ya da erteleme kararı paylaşılmadı. Ancak havayolu şirketlerinin operasyonel koşullara bağlı olarak anlık düzenlemeler yapabilmektedir. Yolcular, kendi uçuşlarına ilişkin en doğru bilgiyi havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden takip edebilecekler.

8-9 OCAK İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul’da önümüzdeki günlerde hava genel olarak parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı geçecek. 8 Ocak Perşembe günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak ve yağmur beklendiği, sıcaklıkların 11°C’den 6–8°C seviyelerine düşeceği bildirildi. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 4–2°C aralığına gerileyeceği ve bulutluluğun artacağı aktarıldı.

9 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava ile 1–4°C aralığında başlayacak olan günün, öğle ve öğleden sonra 6–8°C’ye kadar ısınacağı tahmin edildi. Rüzgârın gün boyunca orta kuvvette, zaman zaman 40–45 km/sa hamlelerle eseceği belirtildi. Yetkililer, hafta sonuna doğru rüzgârın yeniden kuvvetlenebileceğini ve hava koşullarının ulaşım üzerinde etkili olabileceğini duyurdu.