Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Uçuşlar iptal mi? 8-9 Ocak Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan uçuşlar!

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen iptal edilen uçuşlar son dakika THY, AJet, Pegasus iptal edilen uçuşlar listesi, yolcular tarafından merak ediliyor. 8-9 Ocak lodos nedeniyle iptal olan seferler THY, Pegasus ve İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı internet sayfalarında paylaşılıyor. Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi son dakika, haberleri yakından takip ediliyor. THY iptal olan uçuşlar son dakika iptal seferler paylaşılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul’da 8–13 Ocak tarihlerini kapsayan dönemde parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı bir hava bekleniyor. 8 Ocak Perşembe günü kent genelinde etkili olan şiddetli lodos ve fırtına, özellikle deniz ulaşımında aksamalara yol açarken hava ulaşımı da yakından takip ediliyor. İşte Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı uçak seferleri son durum…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uçuşlar iptal mi? 8-9 Ocak Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan uçuşlar!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 17:30

İstanbul, 8 Ocak 2026 Perşembe günü şiddetli fırtına ve lodosun etkisi altına girdi. Olumsuz hava koşulları kent genelinde ulaşımı etkilerken, hava trafiğinde yaşanan gelişmeler de merak konusu oldu.

Uçuşlar iptal mi? 8-9 Ocak Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan uçuşlar!

İPTAL OLAN UÇUŞLAR SON DAKİKA 8-9 OCAK

8 Ocak 2026 tarihinde İstanbul genelinde etkili olan kuvvetli lodos ve fırtına nedeniyle hava ulaşımında dikkatle izlenen bir süreç yaşandı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki resmi uçuş bilgi ekranları incelendiğinde, geniş çaplı veya toplu bir iptal kararının bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. Gün içinde bazı seferlerde gecikmeler kaydedilirken, uçuşların büyük bölümünün planlanan şekilde veya kısa süreli rötarlarla gerçekleştirileceği bildirildi.

Uçuşlar iptal mi? 8-9 Ocak Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan uçuşlar!

9 Ocak Cuma günü için yapılan değerlendirmelerde ise hava koşullarının daha serin ancak nispeten daha sakin seyredeceği tahmin edildi. Parçalı bulutlu bir havanın beklendiği bu günde sıcaklıkların 2–8 C aralığında olacağı aktarılırken, rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmesi nedeniyle uçuş programlarında anlık değişikliklerin yaşanabileceği vurgulandı. Yetkililer, yolcuların seyahat öncesi güncel uçuş durumunu kontrol etmesinin önemine dikkat çekti.

Uçuşlar iptal mi? 8-9 Ocak Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan uçuşlar!

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İPTAL OLAN UÇUŞLAR

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 8 Ocak Perşembe günü hava muhalefeti nedeniyle operasyonel zorluklar yaşandı. Kuvvetli rüzgar sebebiyle bazı uçakların iniş sırasında pas geçmek zorunda kaldığı, havada tur attığı veya yakıt durumu nedeniyle alternatif havalimanlarına yönlendirildiği bilgisi paylaşıldı. Bu durum, iniş sıralamalarında gecikmelere neden oldu.

Uçuşlar iptal mi? 8-9 Ocak Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan uçuşlar!

Resmi uçuş ekranlarına göre, söz konusu tarihte bir adet uluslararası uçuşun iptal edildiği açıklandı. Pegasus Hava Yolları’nın 12.15 Tiflis seferinin iptal edildiği belirtilirken, bazı dış hat uçuşlarında da kalkış saatlerinin güncellendiği görüldü. Havalimanında genel uçuş trafiği devam ederken, yolcuların anlık değişikliklere karşı hazırlıklı olması gerektiği bildirildi.

Uçuşlar iptal mi? 8-9 Ocak Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan uçuşlar!

İSTANBUL'DA UÇUŞLAR İPTAL Mİ? (THY-PEGASUS-AJET)

İstanbul Havalimanı’nda 8 Ocak 2026 tarihinde planlanan giden uçuşlar incelendiğinde, genel bir iptal durumunun bulunmadığı bilgisi yer aldı. Öğleden sonraki kontrollerde uçuşların büyük bölümünün “Kapı Kapandı”, “Kapıya Gidiniz” veya “Son Çağrı” statüsünde olduğu aktarıldı.

Uçuşlar iptal mi? 8-9 Ocak Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan uçuşlar!

Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları’nın resmi duyuru sayfalarında da İstanbul çıkışlı veya varışlı seferler için toplu bir iptal ya da erteleme kararı paylaşılmadı. Ancak havayolu şirketlerinin operasyonel koşullara bağlı olarak anlık düzenlemeler yapabilmektedir. Yolcular, kendi uçuşlarına ilişkin en doğru bilgiyi havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden takip edebilecekler.

Uçuşlar iptal mi? 8-9 Ocak Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan uçuşlar!

8-9 OCAK İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul’da önümüzdeki günlerde hava genel olarak parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı geçecek. 8 Ocak Perşembe günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak ve yağmur beklendiği, sıcaklıkların 11°C’den 6–8°C seviyelerine düşeceği bildirildi. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 4–2°C aralığına gerileyeceği ve bulutluluğun artacağı aktarıldı.

9 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava ile 1–4°C aralığında başlayacak olan günün, öğle ve öğleden sonra 6–8°C’ye kadar ısınacağı tahmin edildi. Rüzgârın gün boyunca orta kuvvette, zaman zaman 40–45 km/sa hamlelerle eseceği belirtildi. Yetkililer, hafta sonuna doğru rüzgârın yeniden kuvvetlenebileceğini ve hava koşullarının ulaşım üzerinde etkili olabileceğini duyurdu.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.