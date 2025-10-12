Menü Kapat
60 bin TL'lik aidat düzenlemesi: Keyfi zamlara son verilecek!

Ekim 12, 2025 09:41
Sitede oturanlar dikkat: Son 3 yılda yüzde 400 artmıştı! Düzenleme geliyor

İstanbul'da artış oranları kiralarından üzerine çıkan aidatlar için harekete geçildi. Kat Mülkiyet Kanunu’nda yapılacak değişiklikle denetimsiz site yönetimlerine son verilecek, aidatlara keyfî zam yapılamayacak.
 

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu olan fahiş site aidatlarının önüne geçilmesi ve site yönetimlerinde oluşmaya başlayan ‘Mafyavari’ yapılanmaya son verecek düzenleme Meclis gündemine geliyor. Edinilen bilgilere göre, AK Parti yönetimi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının son şeklini verdiği taslak ile Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişiklik yapılacak.
 

KALABALIK SİTELERE ÖZEL DENETİM

Özellikle kalabalık sitelerin yönetimleri denetime tabi tutulacak. Yetki belgesi olmayan yönetim şirketleri sitelerde yönetici olamayacak. Fahiş aidat artışlarının önüne geçilecek. Kat malikleri, ödedikleri aidatların nerelere harcandığını, doğru harcama olup olmadığını belgeleri ile takip edebilecek. Bir sitede veya apartmanda yaptırılacak tadilatlar için işletme projesi hazırlanması zorunlu olacak. Tadilatı üstlenecek firmalar arasında seçimin nasıl yapıldığı, hangi kriterlere göre belirlendiği konusunda kat malikleri bilgilendirilecek. Yönetim şirketleri bakanlığın denetimine tabi tutulacak. Vatandaş da isterse bakanlıktan denetim talep edebilecek. Haksız aidat artışlarına yaptırım uygulanacak.
 

KAT MALİKLERİ HER ŞEYİ BİLECEK!

AK Parti kaynakları, yeni yapılacak düzenleme hakkında bilgi verirken “Şu anda bazı mafya grupları site yönetimlerini ele geçirmiş durumda. Sahte harcamalardan tutun da başka birçok konuda vatandaşı mağdur edecek uygulamalar var. Yüksek aidatlar alınıyor ama nereye harcandığı, nasıl harcandığı şeffaf değil. Yapılacak düzenleme ile yapılan tüm harcamaların şeffaf olması sağlanacak. Örneğin, binanın kapısı mı değişecek. Bununla ilgili süreç şeffaf bir şekilde işleyecek. Denetime açık olacak. İşletme projesi olup olmadığı belli olmayan projeler, oldubitti ile yapılan masrafların önüne geçilecek. Kapı değişecekse kaç yerden teklif alınmış, fiyatlar ne, hepsini kat malikleri bilecek” dedi.
 

Yeni yapılacak düzenleme ile 20 milyondan fazla vatandaşın yaşadığı 1 milyona yakın konuttan oluşan siteler için herkesin yönetici olamayacağını belirten AK Parti kurmayları, “Yeni düzenleme ile site yönetimi hizmeti veren şirketler sınıflandırılacak. Bu yönetim şirketleri yetkilendirilecek. Yanlış uygulamalar yapan, ödemelere dair haksız artışlar yapanlara yaptırım uygulanacak” diye konuştu.

BAZI BÖLGELERDE 60 BİN TL'Yİ AŞTI


Türkiye’de en yüksek aidatlar İstanbul’daki lüks siteler için ödeniyor. Rekor seviyede olan aidatlar sebebiyle site sakinleri ve yöneticiler arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. İstanbul’da bazı bölgelerde aidatlar 60 bin lirayı aşarken, bazı bölgelerde ise aidat tutarı kiradan fazla ödeniyor. Son 3 yılda yüzde 400 artan aidatlar yüzünden İstanbul’da 2025 yılının ilk yarısında 117 bin kişinin ev değiştirdiği açıklanmıştı.

 

