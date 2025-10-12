Menü Kapat
Hava Durumu
Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir, saat kaçta? Menemenspor'u kendi evinde ağırlayacak

Bursaspor maçının hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu. Bursaspor bugün TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta karşılaşmaları kapsamında Menemenspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına saatler kala taraftarların gündeminde Bursaspor maçı canlı nereden izlenir, saat kaçta başlayacağı merak edilmeye başlandı. Bursaspor - Menemenspor maçının hakem kadrosu ve yayın bilgileri belli oldu.

Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir, saat kaçta? Menemenspor'u kendi evinde ağırlayacak
Kırmızı Grup 8. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Bugün (12 Ekim 2025 Pazar) oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında kendi evinde Menemenspor'u ağırlayacak.

Yeşil-beyazlılar yeni teknik direktörleri Tahsin Tam'ın liderliğinde ilk maçına çıkacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir, saat kaçta? Menemenspor'u kendi evinde ağırlayacak

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak olan Bursaspor - Menemenspor maçı açıklanan bilgilere göre Bi Kanal TV ve As TV ekranlarından yayınlanacak.

(TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu açıklandı. Yapılan duyuruya göre karşılaşmayı hakem Seyfettin Alper Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Burak Bakırtaş ve Şükrü Çavcı yapacak. Dördüncü hakem olarak karşılaşmada Kemal Dizdar'ın görev alacağı belirtildi.

Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir, saat kaçta? Menemenspor'u kendi evinde ağırlayacak

BURSASPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Bursaspor - Menemenspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.00'da başlayacak.

Bursaspor bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlılar son iki hafta üst üste aldıkları mağlubiyetin ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tahsin Tam liderliğinde kötü giden gidişatı değiştirmeyi hedefliyor.

Menemenspor ise bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 14 puan toplayan Menemenspor ligde Bursaspor'un hemen arkasından 5. sırada yer alıyor.

Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir, saat kaçta? Menemenspor'u kendi evinde ağırlayacak

BURSASPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Bursaspor'un Menemenspor ile kendi evinde oynayacağı karşılaşma açıklanan bilgilere göre As TV ve Bi Kanal TV ekranlarından canlı olarak futbolseverler tarafından izlenebilecek.

