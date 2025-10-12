Eskişehirspor maçı bugün hangi kanalda, saat kaçta? Ayvalıkgücü ile deplasmanda karşılaşacak

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Eskişehirspor bugün Ayvalıkgücü ile karşı karşıya gelecek. 6. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan mücadelenin başlamasına saatler kaldı.

Taraftarlar tarafından Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumu'nda oynanacak olan Ayvalıkgücü - Eskişehirspor maçı açıklanan bilgilere göre Bi Kanal TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada hakem Hakan Yurtseven düdük çalacak.

Yardımcı hakem olarak Baran Can Durmuş ve Mustafa Pelit'in görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Gökhan Keskin olacak.

Ayrıca TFF ev sahibi takımın karşılaşmada seyircisiz oynayacağını da duyurdu.

AYVALIKGÜCÜ - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 4. Grup 6. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Ayvalıkgücü - Eskişehirspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 16.00'da başlayacak.

Eskişehirspor bu sezon oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, bir galibiyet ve mağlubiyet aldı. Ligde 10 puanla 6. sırada yer alan Eskişehirspor, Ayvalıkgücü'nü deplasmanda yenerek tekrardan galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Ayvalıkgücü ise bu sezon oynadığı 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. İkişer mağlubiyet ve beraberliği bulunan Ayvalıkgücü ligde 5 puanla 10. sırada yer alıyor. Ayvalıkgücü kendi evinde Eskişehirspor'u yenerek lige yeni bir sayfa açmak istiyor.