Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Eskişehirspor maçı bugün hangi kanalda, saat kaçta? Ayvalıkgücü ile deplasmanda karşılaşacak

Eskişehirspor bugün TFF 3. Lig 4. Grup karşılaşmaları kapsamında Ayvalıkgücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Eskişehirspor maçı bugün saat akçta, hangi kanalda olduğu araştırılmaya başlandı. Ayvalıkgücü - Eskişehirspor maçının ne zaman başlayacağı ve hakem kadrosu duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eskişehirspor maçı bugün hangi kanalda, saat kaçta? Ayvalıkgücü ile deplasmanda karşılaşacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 14:12

4. Grupta mücadele eden bugün Ayvalıkgücü ile karşı karşıya gelecek. 6. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan mücadelenin başlamasına saatler kaldı.

Taraftarlar tarafından Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Eskişehirspor maçı bugün hangi kanalda, saat kaçta? Ayvalıkgücü ile deplasmanda karşılaşacak

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumu'nda oynanacak olan Ayvalıkgücü - Eskişehirspor maçı açıklanan bilgilere göre Bi Kanal TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada hakem Hakan Yurtseven düdük çalacak.

Eskişehirspor maçı bugün hangi kanalda, saat kaçta? Ayvalıkgücü ile deplasmanda karşılaşacak

Yardımcı hakem olarak Baran Can Durmuş ve Mustafa Pelit'in görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Gökhan Keskin olacak.

Ayrıca TFF ev sahibi takımın karşılaşmada seyircisiz oynayacağını da duyurdu.

Eskişehirspor maçı bugün hangi kanalda, saat kaçta? Ayvalıkgücü ile deplasmanda karşılaşacak

AYVALIKGÜCÜ - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 4. Grup 6. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Ayvalıkgücü - Eskişehirspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 16.00'da başlayacak.

Eskişehirspor bu sezon oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, bir galibiyet ve mağlubiyet aldı. Ligde 10 puanla 6. sırada yer alan Eskişehirspor, Ayvalıkgücü'nü deplasmanda yenerek tekrardan galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Ayvalıkgücü ise bu sezon oynadığı 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. İkişer mağlubiyet ve beraberliği bulunan Ayvalıkgücü ligde 5 puanla 10. sırada yer alıyor. Ayvalıkgücü kendi evinde Eskişehirspor'u yenerek lige yeni bir sayfa açmak istiyor.

ETİKETLER
#Futbol
#canlı yayın
#eskişehirspor
#Tff 3. Lig
#Ayvalıkgücü
#Bi Kanal Tv
#Aktüel
