14°
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Bakan Kurum paylaştı! 'Yarısı Bizden' kampanyasında örnek dönüşüm

'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında Üsküdar'da 250 hak sahibi yeni evlerine kavuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin hızlı ve kaliteli çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul'un deprem riskine karşı yürütülen çabaları meyvesini veriyor. Üsküdar'da bulunan Özevim Sitesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın '' kampanyası kapsamında yeniden inşa edildi.

"TOKİ YAPARSA, BÖYLE YAPAR"

250 hak sahibine daha yeni, güvenli, modern ve çevre dostu evler kazandırıldı.

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden inşası tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen konutları paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " yaparsa, böyle yapar" mesajını verdi.

Bakan Kurum paylaştı! 'Yarısı Bizden' kampanyasında örnek dönüşüm

"BİZ BEDAVA ENERJİYİ KAZANDIK"

Hak sahiplerinden Ramazan Kartal, konutun çevre dostu özelliklerine değinerek, şu sözleri kullandı:

Bir kenara oturup ağlayanı da var, eliyle binanın sağına soluna dokunup o duygusal anı yaşayanı da var. Bizler yuvalarımıza tekrar geldik.

Bakan Kurum paylaştı! 'Yarısı Bizden' kampanyasında örnek dönüşüm

Asansör yoktu ama şu anda asansör var. Yangın merdivenimiz yoktu, şimdi bir yangın merdiveni var. Otoparkımız yoktu, şu anda dışarıda araç yok. Araçlarımız, yerin altında 2 katlı otoparkımız var.

Biz bedava yeşil enerjiyi kazandık. Güneş enerji panellerimiz var. Gri su atığımız var. Musluktan akan su boşa gitmiyor.

Bakan Kurum paylaştı! 'Yarısı Bizden' kampanyasında örnek dönüşüm

"HER AÇIDAN ÇOK MEMNUNUZ"

Bir diğer hak sahibi Yalçın Özer ise, yuvalarından duydukları memnuniyeti şöyle dile getirdi: "Önceki halini düşünüyoruz, tabii bir de şimdiki halini görüp yaşayınca; iki durumu da kıyaslayınca binalarımızın sağlamlığı, her açıdan çok memnunuz. Biz iyi bir örnek olduk bu noktada; bütün komşularımıza gelecek olan misafirlerimize, iftiharla evlerimizi göstererek, 'İşte TOKİ yaparsa, böyle yapar' diyeceğiz."

