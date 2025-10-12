Bakan Kurum paylaştı! 'Yarısı Bizden' kampanyasında örnek dönüşüm

İstanbul'un deprem riskine karşı yürütülen kentsel dönüşüm çabaları meyvesini veriyor. Üsküdar'da bulunan Özevim Sitesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında yeniden inşa edildi.

"TOKİ YAPARSA, BÖYLE YAPAR"

250 hak sahibine daha yeni, güvenli, modern ve çevre dostu evler kazandırıldı.

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden inşası tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen konutları paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ yaparsa, böyle yapar" mesajını verdi.

"BİZ BEDAVA ENERJİYİ KAZANDIK"

Hak sahiplerinden Ramazan Kartal, konutun çevre dostu özelliklerine değinerek, şu sözleri kullandı:

Bir kenara oturup ağlayanı da var, eliyle binanın sağına soluna dokunup o duygusal anı yaşayanı da var. Bizler yuvalarımıza tekrar geldik.

Asansör yoktu ama şu anda asansör var. Yangın merdivenimiz yoktu, şimdi bir yangın merdiveni var. Otoparkımız yoktu, şu anda dışarıda araç yok. Araçlarımız, yerin altında 2 katlı otoparkımız var.

Biz bedava yeşil enerjiyi kazandık. Güneş enerji panellerimiz var. Gri su atığımız var. Musluktan akan su boşa gitmiyor.

"HER AÇIDAN ÇOK MEMNUNUZ"

Bir diğer hak sahibi Yalçın Özer ise, yuvalarından duydukları memnuniyeti şöyle dile getirdi: "Önceki halini düşünüyoruz, tabii bir de şimdiki halini görüp yaşayınca; iki durumu da kıyaslayınca binalarımızın sağlamlığı, her açıdan çok memnunuz. Biz iyi bir örnek olduk bu noktada; bütün komşularımıza gelecek olan misafirlerimize, iftiharla evlerimizi göstererek, 'İşte TOKİ yaparsa, böyle yapar' diyeceğiz."