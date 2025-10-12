Menü Kapat
14°
Teknoloji
 Ömer Faruk Dogan

Apple kullanıcılarını şoke eden karar! O uygulama indirmeye kapatıldı

Apple, 2017'den beri hizmet veren video uygulaması Clips'i App Store'dan çekti. Mevcut kullanıcılar için önemli veri yedekleme uyarısı yapıldı.

Apple, 2017'de tanıttığı ve sosyal medyada paylaşımı kolaylaştırmayı amaçlayan video düzenleme uygulaması Clips'i 'dan kaldırdı. Bu kararla birlikte, yıllar içinde artırılmış gerçeklik (AR) özellikleri ve daha gelişmiş düzenleme araçları eklenmiş uygulamanın güncellemeleri de resmen durdu.

Firma, destek sayfasında yaptığı net bir açıklamayla "Clips uygulaması artık güncellenmeyecek ve 10 Ekim 2025 tarihi itibarıyla yeni kullanıcılar için indirilmeye açık olmayacak" bilgisini paylaştı.

Apple kullanıcılarını şoke eden karar! O uygulama indirmeye kapatıldı

CLIPS'İ İNDİRDİYSENİZ KULLANMAYA DEVAM EDEBİLİRSİNİZ

2017 yılında müzik, metin ve filtrelerle videoları bir araya getirme imkanı sunarak piyasaya sürülen uygulamanın son zamanlarda güncelleme hızı yavaşlamıştı. Uygulamayı daha önce indirmiş olan kullanıcılar, Clips'i ve cihazlarında kullanmaya devam edebilecekler.

Ancak işletim sistemi güncellemeleri nedeniyle uygulamanın ileride çalışmayı durdurma ihtimalini unutmamak gerekiyor. Kullanıcıların, çekilen videoları kaybetmemek için tüm efektli veya efektsiz içerikleri doğrudan Fotoğraflar arşivine kaydetmeleri tavsiye ediliyor.

Apple kullanıcılarını şoke eden karar! O uygulama indirmeye kapatıldı

'ın destek sayfası, içeriklerin nasıl yedekleneceğine dair detaylı adımları da paylaştı:

  • Clips uygulamasında, kaydetmek istediğiniz videoyu açın.
  • Sağ alt köşedeki Paylaş düğmesine dokunun.
  • Seçenekler'e dokunun.
  • Video'ya dokunun.
  • "En Boy Oranı" gibi diğer seçenekleri seçin.
  • Bitti'ye dokunun.
  • Videoyu Fotoğraflar uygulamasında erişebilmek için fotoğraf kitaplığınıza kaydetmek istiyorsanız, Videoyu Kaydet'e basın.
  • Videoyu iCloud Drive veya aygıtınız gibi istediğiniz yere kaydetmek için Dosyalara Kaydet'e tıklayın, ekranın alt kısmında dosya için bir ad girin ve ardından bir konum seçin. Daha fazla konum görmek için sol üstteki Gözat'a basın.
