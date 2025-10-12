Apple kullanıcılarını şoke eden karar! O uygulama indirmeye kapatıldı

Apple, 2017'de tanıttığı ve sosyal medyada paylaşımı kolaylaştırmayı amaçlayan video düzenleme uygulaması Clips'i App Store'dan kaldırdı. Bu kararla birlikte, yıllar içinde artırılmış gerçeklik (AR) özellikleri ve daha gelişmiş düzenleme araçları eklenmiş uygulamanın güncellemeleri de resmen durdu.

Firma, destek sayfasında yaptığı net bir açıklamayla "Clips uygulaması artık güncellenmeyecek ve 10 Ekim 2025 tarihi itibarıyla yeni kullanıcılar için indirilmeye açık olmayacak" bilgisini paylaştı.

CLIPS'İ İNDİRDİYSENİZ KULLANMAYA DEVAM EDEBİLİRSİNİZ

2017 yılında müzik, metin ve filtrelerle videoları bir araya getirme imkanı sunarak piyasaya sürülen uygulamanın son zamanlarda güncelleme hızı yavaşlamıştı. Uygulamayı daha önce indirmiş olan kullanıcılar, Clips'i iOS ve iPadOS cihazlarında kullanmaya devam edebilecekler.

Ancak işletim sistemi güncellemeleri nedeniyle uygulamanın ileride çalışmayı durdurma ihtimalini unutmamak gerekiyor. Kullanıcıların, çekilen videoları kaybetmemek için tüm efektli veya efektsiz içerikleri doğrudan Fotoğraflar arşivine kaydetmeleri tavsiye ediliyor.

Apple'ın destek sayfası, içeriklerin nasıl yedekleneceğine dair detaylı adımları da paylaştı: